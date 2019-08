Amerikaanse mediagiganten CBS en Viacom gaan samen verder

De Amerikaanse mediareuzen CBS Corporation en Viacom gaan fuseren. Dertien jaar geleden werden de bedrijven opgesplitst, maar nu voegt hun gezamenlijke eigenaar hen weer samen. Het fusiebedrijf, dat volgens een dinsdag gepubliceerde bekendmaking ViacomCBS gaat heten, wordt met een gecombineerde jaaromzet van 28 miljard dollar (25 miljard euro) een van de grootste mediaconglomeraten van de wereld.

In het portfolio van ViacomCBS zullen veel grote namen zitten, zoals bijvoorbeeld die van filmstudio Paramount Pictures, muziekzender MTV en de Nickelodeon Group. Daarnaast bezitten CBS en Viacom nog tal van andere tv-zenders, websites, productiehuizen en uitgeverijen. De concerns zijn actief op vijf continenten. Ze hebben een archief met 140.000 tv-afleveringen en 3.600 films.

Het samenvoegen van de twee bedrijven was noodzakelijk geworden door felle concurrentie met andere mediaconcerns. Disney, Comcast en AT&T zijn een stuk groter dan CBS en Viacom. Gezamenlijk hopen ze de strijd beter aan te kunnen.

Multimiljardair

National Amusements, de grootaandeelhouder van zowel CBS en Viacom, probeerde CBS en Viacom al een paar jaar samen te voegen. Eerdere fusiepogingen stuitten volgens persbureau Reuters op gesteggel over de waarde van de bedrijven en de verdeling van topfuncties.

Met de samensmelting ziet National Amusements-eigenaar Sumner Redstone zijn oude media-imperium weer in ere hersteld. CBS en Viacom ontstonden in 2006 uit de opdeling van een in 1952 door Redstone opgericht megaconcern, dat ook Viacom heette. Dat de bedrijven nu weer één worden, is vooral de verdienste van Shari Redstone, de dochter van de 96-jarige multimiljardair. Zij is als voorzitter in de praktijk de baas bij National Amusements.

Viacom-directeur Bob Bakish gaat het gecombineerde bedrijf leiden. CBS-aandeelhouders krijgen 61 procent van ViacomCBS, Viacom-aandeelhouders de rest.