Zorgen om veiligheid Arsenal-spelers Özil en Kolasinac

Twee prominente namen ontbraken dit weekend bij de start van de Engelse voetbalcompetitie in de selectie van Arsenal: die van Mesut Özil en Sead Kolasinac. Manager Unai Emery liet de Duitser en de Bosniër buiten de selectie, volgens Arsenal omdat de veiligheid van de spelers niet gegarandeerd was.

De 30-jarige middenvelder Özil en de 26-jarige verdediger Kolasinac waren eind juli doelwit van een gewelddadige poging tot autodiefstal in Noord-Londen. Kolasinac ging in gevecht met de overvallers, die messen hadden. Hij wist de gemaskerde mannen uiteindelijk te verdrijven. Het incident is te zien op bewakingsbeelden, die op sociale media verschenen.

Özil, Kolasinac en hun echtgenotes bleven bij de poging tot beroving ongedeerd. Drie dagen na de overval besloot Arsenal de twee voetballers niet te selecteren voor een oefenduel met Olympique Lyon - volgens manager Emery waren ze „niet klaar” om te spelen. Kolasinac liet weten dat het allemaal meeviel. Op zijn Instagram plaatste hij een foto waarop hij en Özil lachend te zien zijn, met daarbij de tekst: „Ik denk dat het wel goed gaat met ons.”

Eind goed, al goed, zo leek het. Tot afgelopen donderdag bij het huis van Özil in de Noord-Londense miljonairsbuurt Hampstead twee mannen opdoken, die daar ruzie maakten met beveiligers en werden opgepakt. Drie dagen later, bij Arsenals eerste Premier League-duel van dit seizoen tegen Newcastle United, waren Özil en Kolasinac opnieuw niet van de partij. Er waren „nieuwe veiligheidsincidenten” geweest, lichtte de club volgens The Guardian toe. „Het welzijn van onze spelers en hun gezinnen staat voorop. We hebben contact met de politie.”

Meer mededelingen over wat er precies aan de hand is, doen zowel Arsenal als de politie niet. In de Britse boulevardpers zingen wel geruchten rond. Een Oost-Europese bende zou de overvallers van Özil en Kolasinac hebben gewaarschuwd bij de voetballers weg te blijven. De rovers zouden zich niet hebben willen laten intimideren, en daarom meer dreigementen aan het adres van de spelers hebben geuit. „Eerst wilden de overvallers alleen hun horloges”, zegt een bron tegen boulevardblad The Sun, „maar nu willen ze alles wat die voetballers bezitten.” Özil en Kolasinac zouden inmiddels 24 uur per dag bewaakt worden. Ook The Guardian meldt dat er beveiligers staan bij de woningen van de spelers.

Wanneer Özil en Kolasinac weer terugkeren in de selectie van Arsenal, is nog onduidelijk. Trainer Emery zei zondag dat hij het duo „er zo snel mogelijk weer bij wil hebben”. De twee mannen die werden opgepakt bij het huis van 92-voudig Duits international Özil moeten 6 september voor de rechter verschijnen.

Bekijk hieronder de beelden van de overval:

Scary footage of Mesut Ozil’s car getting jumped and Sead Kolasinac reacting like a madman 😱

Kolasinac jumped out of the car and confronted the bikers with his bare hands 👏

Both of them were holding knives 😳#AFC #Kolasinac #Ozil pic.twitter.com/44ohGUzAHo

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 25, 2019