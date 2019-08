Wesley Sneijder stopt definitief als profvoetballer

Recordinternational Wesley Sneijder stopt als profvoetballer. Dat zegt hij maandag op het online videokanaal van voetbalclub FC Utrecht. Vorig seizoen speelde Sneijder nog voor de club Al-Gharafa uit Qatar.

Sneijder deed zijn aankondiging min of meer terloops tijdens een interview over een skybox die hij gaat huren bij FC Utrecht. „Nu ik gestopt ben met voetballen, wil ik een mooie plek hebben om mijn herinneringen te delen”, zei hij.

Het was al duidelijk dat de loopbaan van Sneijder (35) zich in zijn nadagen bevond. Vorig jaar september nam de middenvelder afscheid van het Nederlands elftal, waar hij 134 keer voor in actie kwam. Negen maanden eerder had de geboren Utrechtenaar het Europese clubvoetbal al vaarwel gezegd, door naar Al-Gharafa te vertrekken. Daar kwam hij in anderhalf seizoen een kleine dertig keer in actie.

Lees ook dit stuk over Sneijders afscheid bij Oranje: Hij wilde schitteren op eenzame hoogte

WK-topscorer

Sneijder was de laatste van de ‘Grote Vier’ die nog voetbalde. Rafael van der Vaart stopt vorig jaar, Arjen Robben en Robin van Persie hielden het na het afgelopen seizoen voor gezien. Sneijder, Van der Vaart, Robben en Van Persie waren de belangrijkste spelers van de generatie Oranje-voetballers die tweede werd op het WK van 2010. Op dat toernooi werd Sneijder gedeeld topscorer, onder meer dankzij twee treffers in de kwartfinale tegen Brazilië.

Naast de WK-successen - Sneijder zat ook in het team dat derde werd in 2014 - kon Sneijder ook op clubgebied overwinningen vieren. Hij veroverde landstitels met Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray. Misschien wel de grootste triomf uit zijn carrière behaalde hij in 2010, toen hij met Inter de Champions League won.

Bekijk hier de hoogtepunten van Nederland-Brazilië op het WK van 2010, waarin Sneijder Oranje aan de overwinning hielp: