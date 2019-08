Wat je als belegger moet doen in onrustige tijden

Echt rustige tijden waren het al niet. Maar met spanningen in de Straat van Hormuz, het schrappen van Kashmirs speciale status door India en het escalerende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten rommelt het nu op zo’n beetje elke pagina van de Grote Bosatlas.

Die onrust slaat over op de aandelenmarkten. De Amerikaanse graadmeters hadden vorige maandag hun slechtste handelsdag van het jaar. Ook Europese koersen namen op één dag met procenten af. Wat moet je als belegger in roerige periodes? Experts geven tips.

Cash De veiligste haven die er is, volgens Peter Siks, beleggerstrainer bij BinckBank: cash. Hij heeft het niet over papieren twintigjes of 2-euromunten. Cash is beleggerstaal voor het niet-geïnvesteerde geld op je rekening. Oftewel: „Als je écht een slecht gevoel hebt, haal je geld dan uit aandelen en stal het even tijdelijk op je beleggers- of spaarrekening. Dat levert nauwelijks iets op, maar kost ook niks.” Spaarrentes zijn weliswaar vrijwel nul; negatief zijn ze niet. En hoe veilig elke andere haven ook mag zijn – goud, dollar, Zwitserse frank – de koers kan altijd omhoog- of omlaagschieten.

De yen Wil je niet de rigoureuze stap nemen om al je belegde geld terug te halen, dan is de yen een goede optie. Dixit Georgette Boele, valuta- en edelmetalenspecialist bij ABN Amro. De Japanse munt staat van oudsher bekend als een vluchtvaluta. Omdat de rente in het land zo laag is, hebben veel Japanse beleggers hun geld overzees geïnvesteerd. Wordt het overzees onrustig, dan halen zij hun geld terug en kopen ze yens. Die stijgt dan.

Boele: „Als er echt paniek uitbreekt, dan wil je eruit kunnen stappen. Japan heeft diepe en liquide markten.” Liquiditeit staat voor de verhandelbaarheid van effecten, bijvoorbeeld valuta. Is de liquiditeit van een valuta hoog, zoals bij de yen, dan kun je er makkelijk van af. Andere potentiële kopers zijn er genoeg.

Verkeren de aandelenmarkten in algehele paniek? Dan zijn de dollar en de yen de belangrijkste veilige havens, zegt Boele. Verslechtert het sentiment een beetje? Dan stijgt de yen sneller. „Dat komt doordat de dollarprijs van meer factoren afhangt. De Amerikaanse munt reageert steviger op het rentebeleid en ontwikkelingen in de economie.”

Staatsobligaties Ook Duits en Amerikaans staatspapier hebben een hoge liquiditeit. De rente op deze obligaties mag dan historisch laag zijn, de markt ervoor is groot.

En als het slecht gaat met aandelen, zoals nu, worden ze relatief interessanter. Als er paniek is en aandelen gaan onderuit met 10 procent, dan is dat nog steeds slechter dan de huidige 0,5 procent negatieve rente bij Duitse tienjaarsleningen.

Bezin In onrustige tijden, zegt Siks van BinckBank, is het goed om even bij jezelf na te gaan waarom je ook alweer belegt. „Doe je het voor de lange termijn, dan zou ik zeggen: blijf vooral zitten. Schommelingen horen erbij. Eind vorig jaar ging de AEX omlaag, maar een paar maanden later stond de index 20 procent hoger.”

Beleg je voor de korte termijn, dan is dit het moment om eens door je aandelenmandje te gaan. Zijn er risicovolle aandelen die een groot gewicht in je portefeuille hebben? Misschien is het tijd die eruit te halen en je beleggingen te spreiden over verschillende landen, sectoren, beurzen. Siks: „Nu de rente daalt doen banken het bijvoorbeeld slecht. Verwacht je dat dit doorzet? Dan kun je je bestaande posities in banken heroverwegen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 augustus 2019