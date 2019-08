Vrijspraak voor verdachten wapendiefstal bij Dienst Justitiële Inrichtingen

Twee mannen uit Ede zijn maandag vrijgesproken van diefstal van wapens bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de instantie die namens het ministerie van Justitie & Veiligheid gevangenissen beheert.

Het Openbaar Ministerie had vijf jaar celstraf geëist voor de diefstal, maar de rechter meende dat er onvoldoende bewijs is om de twee mannen van 26 en 31 te veroordelen. Wel is de 31-jarige verdachte veroordeeld voor heling en munitiebezit. Hij moet acht maanden de gevangenis in, met aftrek van de tijd die hij in voorarrest heeft doorgebracht.

Diefstal bij Justitie

Eind juli vorig jaar werd in Zutphen ingebroken bij een pand van Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), de afdeling van DJI die het vervoer van gedetineerden verzorgt. De dieven wisten 23 vuurwapens, een hoeveelheid munitie en busjes pepperspray te bemachtigen.

Eind augustus 2018 vonden agenten bij een huiszoeking in Otterlo onder meer busjes pepperspray en honderden kogelpatronen. Die lagen begraven in de tuin van de woning waar de 31-jarige man op dat moment verbleef. Wapens werden toen niet gevonden.

Geen bewijs

De rechter motiveerde de vrijspraak door te wijzen op de afwezigheid van concreet bewijs van de betrokkenheid van de twee verdachten. Zo waren er geen videobeelden, vingerafdrukken, DNA of schoensporen waaruit bleek dat de mannen op het moment van de inbraak in het pand van DV&O waren.

Wel werden op een ander moment twee van de gestolen wapens gevonden. De verdachten in die zaken hebben echter niet de namen van de twee verdachten genoemd toen hun werd gevraagd hoe zij aan de wapens waren gekomen.