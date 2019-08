Luchthaven Hongkong hervat vliegverkeer

De internationale luchthaven van Hongkong is dinsdagochtend weer geopend, nadat het vliegverkeer maandag werd geannuleerd. Dat maakte het vliegveld bekend. Er zullen mogelijk nog wel vertragingen zijn in de loop van de dag.

De maatregel werd genomen nadat op maandag een groep van duizenden demonstranten aankwam die de aankomsthallen van Chek Lap Kok Airport bezetten. In totaal werden zo’n 200 in- en uitgaande vluchten geannuleerd. Al enkele dagen waren er demonstranten in het vliegveld, wat een van de drukste ter wereld is. Zij hielden een sit-in hielden en gaven flyers aan iedereen in de hal. Volgens CNN waarschuwden zij de mensen: „Vertrouw de politie niet.”

De demonstraties in Hongkong begonnen toen de politiek leider van Hongkong Carrie Lam in samenwerking met Beijing een uitleveringsverdrag probeerde in te voeren in juni. Intussen zijn de protesten al de elfde week ingegaan en het ziet er voorlopig niet naar uit dat het voorbij is. De meeste demonstranten hebben wel het vliegveld weer verlaten.

Geweld

Amnesty International heeft maandag de politie van Hongkong opgeroepen voorzichtiger te werk te gaan, nadat een demonstrant verwond raakte aan haar oog toen de politie met rubbel kogels en traangas het protest uiteen probeerde te drijven.

De politie van Hongkong heeft opnieuw getoond hoe je niet te werk moet gaan bij een protest.

Volgens Amnesty werd er op korte afstand op demonstranten geschoten, waarbij de politie soms op hun hoofd en bovenlichaam richtte. Deze methode zou volgens de organisatie alleen maar tot meer spanningen en een tegenreactie leiden, waardoor de situatie mogelijk kan escaleren.