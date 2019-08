Veel vragen na zelfmoord van Epstein in cel

De dood van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein (66) in zijn cel in New York, zaterdag, heeft geleid tot grote verontwaardiging onder Amerikaanse politici en vermeende slachtoffers die hem beschuldigen van seksuele misdrijven met minderjarige meisjes. Naast de misdaden waarvan hij is beschuldigd, seksueel misbruik en ook mensenhandel, zijn nu ook de omstandigheden rond zijn schijnbare zelfmoord inzet van onderzoek door de autoriteiten.

Epstein, een financier die president Donald Trump en oud-president Bill Clinton tot zijn vrienden rekende, werd dood aangetroffen door bewakers. Hij zat sinds begin juli vast in afwachting van een proces. Hij had zich opgehangen, verklaarde het Federal Bureau of Prisons.

Lees ook deze necrologie van Epstein

Epsteins dood maakt een voortijdig eind aan zijn langverwachte vervolging, die zou kunnen hebben geleid tot levenslang. Sinds een veroordeling in Florida in 2008 stond hij te boek als een seksuele delinquent. Hij ontkende de aanklachten.

Onder zelfmoordtoezicht

Er zijn grote vragen over hoe Epstein in hechtenis heeft kunnen overlijden. Nadat hij in juli bewusteloos werd aangetroffen in zijn cel met blauwe plekken op zijn nek, was hij onder zelfmoordtoezicht geplaatst. Maar dat toezicht is volgens bronnen van Amerikaanse media eind juli opgeheven. Volgens The New York Times had Epstein elke dertig minuten moeten worden gecheckt door een bewaker, maar is die richtlijn niet gevolgd. Ook het feit dat hij ondanks het recente zelfmoordtoezicht alleen in een cel zat, zou tegen de procedures zijn geweest.

Amerikaanse politici hebben met ontsteltenis gereageerd. „De dood van Epstein roept ernstige vragen op die moeten worden beantwoord”, zei de Amerikaanse minister van Justitie William Barr in een verklaring. Barr, die zei „geschokt” te zijn, kondigde een onderzoek aan door de Inspecteur-Generaal van het ministerie. Ook de FBI heeft nu een onderzoek ingesteld. Volgens senator Ben Sasse, een Republikeins lid van de Justitiecommissie van de Senaat, „moeten koppen rollen”.

Getuigenis van ‘seksslaaf’

Daar houden de prangende vragen niet op. De dood van Epstein volgde op de publicatie, vrijdag, van een schat aan nieuwe gegevens over zijn vermeende misdaden. In een vertrouwelijke getuigenis uit 2016 beschuldigde Virginia Roberts Giuffre hem ervan haar als een „seksslaaf” te hebben misbruikt in zijn woningen in New York, Florida, New Mexico en het Caraïbisch gebied. Ze zou zijn opgedragen Epstein en zijn vrienden massages te geven en seks met hen te hebben. Onder de namen die werden genoemd in het document, dat betrekking had op een eerdere zaak tegen een medewerker van Epstein die in 2017 is geschikt, zijn de Britse prins Andrew, voormalig gouverneur van New Mexico Bill Richardson, en de voormalige Democratische leider in de Senaat, George Mitchell. Allen spreken de beschuldigingen tegen.

Op sociale media verschenen ongefundeerde speculaties dat Epstein was omgebracht om invloedrijke vrienden te beschermen. President Trump wakkerde een complottheorie aan dat Bill Clinton achter zijn dood zou zitten, door een tweet van die strekking van de Amerikaanse komiek Terrence Williams te retweeten. Een woordvoerder van Clinton sprak de beschuldiging tegen als „belachelijk, en natuurlijk niet waar – en Donald Trump weet dat.” De aanklager van New York liet weten dat het onderzoek doorgaat naar mogelijke medeplichtigen van Epstein.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.