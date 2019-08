Twee Nederlanders opgepakt met drugsvoorraad op festival Sziget

Twee Nederlandse mannen zijn afgelopen week opgepakt op verdenking van drugshandel op het Sziget-festival in Hongarije. Dat meldt de Hongaarse nieuwssite 444.hu. De twee vielen op toen beveiligingsmedewerkers van het festival verdacht veel mensen van en naar hun tent zagen lopen.

Volgens Hongaarse media heeft de politie onder meer een kilo xtc-pillen, 128 gram marihuana en 451 plastic flesjes met verdovende middelen in beslag genomen. Ook zouden de Nederlanders vijfhonderd geprinte prijslijsten in hun tent gehad hebben.

Hongaarse media spreken van de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het Sziget-festival. De drugsvoorraad zou volgens nieuwssite Daily News Hungary een straatwaarde hebben van meer dan 15.000 euro.

Levenslange gevangenisstraf

De advocaten van de 21-jarige en 22-jarige verdachten hebben gevraagd of zij op borgtocht vrij konden worden gelaten, maar dat verzoek heeft de Hongaarse rechter in het kader van het onderzoek verworpen. Volgens 444.hu zijn de mannen in hoger beroep gegaan tegen het aanhoudingsbevel. Als drugssmokkel wordt bewezen kunnen de verdachten worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zei de openbaar aanklager.

Het Sziget-festival, dat jaarlijks plaatsvindt op het Óbuda-eiland in Boedapest, begon afgelopen woensdag en duurt tot dinsdag. Veel Nederlanders reizen af naar het feest, waar zo’n half miljoen mensen op afkomen.

Vorige maand werd de Nederlandse actrice Imanuelle Grives op het Belgische festival Tomorrowland aangehouden met een grote hoeveelheid drugs op zak. Grives zei de drugs te verkopen ter voorbereiding op haar nieuwe rol.