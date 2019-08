Regering-Trump scherpt regels voor verblijfsvergunning aan

Als onderdeel van haar streven immigratie te beperken maakt de regering-Trump de regels voor de aanvraag van een verblijfsvergunning strenger. Aanvragers van een zogeheten ‘Green Card’ – die de houders het recht geeft permanent in de Verenigde Staten te blijven – mogen niet langer gebruik gemaakt hebben van het verzekeringsprogramma Medicaid, officiële voedselhulp of een andere vorm van overheidssteun.

De nieuwe maatregel heeft betrekking op mensen die legaal het land zijn binnengekomen. Dat is opvallend, omdat de meeste anti-immigratiemaatregelen van de regering-Trump juist bedoeld zijn om illegale immigratie tegen te gaan.

Volgens de regering is de regel deel van een beleidsfocus op kansrijke migranten. „We willen dat mensen die naar dit land komen zichzelf kunnen onderhouden", zegt Ken Cuccinelli, de baas van het overheidsorgaan dat over verblijfsvergunningen gaat. „Dat is een principe dat aan de basis ligt van de American Dream. Het ligt diep verankerd in onze geschiedenis, en dan vooral waar het om legale immigratie gaat.”

Critici zeggen dat de regel, waartegen rechtszaken zijn aangekondigd, kwetsbare groepen tot een keus dwingt tussen het verbeteren van de leefomstandigheden of de verblijfsstatus. Sinds de regering het voornemen vorig jaar bekend maakte, zijn er meer dan 266.000 bezwaarschriften ingediend. De regel gaat in oktober van kracht.