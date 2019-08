Topman NN Group Lard Friese stapt over naar Aegon

Lard Friese, de topman van verzekeraar NN Group, stapt over naar concurrent Aegon. Dat heeft NN Group maandag bekendgemaakt. Friese wordt opgevolgd door David Knibbe, die momenteel bestuursvoorzitter is van NN Netherlands.

Friese was sinds 2014 bestuursvoorzitter bij NN Group, waarbij hij onder meer de afscheiding van ING en de aankoop van Delta Lloyd begeleidde. Hij vertrekt per direct bij het bedrijf, maar zal pas in maart 2020 in dienst treden bij Aegon. Op 15 mei stemmen de aandeelhouders over zijn benoeming. Friese volgt Alex Wynaendts op, die elf jaar leiding gaf aan Aegon.

Met de overstap naar Aegon keert Friese terug naar een bedrijf dat hij al kent. De topman werkte tussen 1993 en 2003 ook voor deze verzekeraar. In de jaren voordat hij naar NN Group ging, werkte hij onder meer voor de Tsjechische verzekeringsmaatschappij Ceska Pojistovna en ING.

In een persbericht stelt Friese dat hij vertrouwen heeft dat Knibbe, met wie hij jarenlang heeft samengewerkt, de juiste persoon is om NN Group te gaan leiden. Toezichthouder De Nederlandsche Bank moet formeel gezien nog wel goedkeuring geven voor de benoeming van Knibbe.