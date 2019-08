Tientallen exotische zoogdieren te koop op Facebook en Marktplaats

Er bestaat een levendige handel in exotische zoogdieren in Nederland. Daarvoor waarschuwt Stichting AAP maandag. De organisatie deed onderzoek naar de verkoop van exotische dieren op Facebook, Marktplaats, in twee dierenwinkels en op twee beurzen. Wettelijk gezien mogen de meeste dieren verhandeld worden, maar AAP waarschuwt dat de dieren ongeschikt zijn om als huisdier te houden.

Stichting AAP vond 55 exotische zoogdiersoorten die in Nederland verkrijgbaar zijn. Het gaat onder andere om alpaca’s, poolvossen, chinchilla’s en dromedarissen. Ook is het mogelijk om apen te kopen, wat bij wet verboden is. Onderzoekers van stichting AAP kwamen bovendien Indische mangoestes tegen, een invasieve exoot en roofdier dat door de Europese Unie verboden is.

81 procent van deze dieren werd gevonden via advertenties op Marktplaats en in de Facebookgroepen ‘Exotische dieren Vraag en Aanbod’ en ‘Tamme Exotische Dieren’. Volgens stichting AAP worden dieren aangeboden die enkele jaren geleden nog niet verkrijgbaar waren in Nederland. Dit zou een indicator zijn dat de handel zich ontwikkelt.

Lijst met geschikte huisdieren

De lobby- en opvangorganisatie benadrukt dat exotische dieren andere behoeften hebben dan ‘gewone’ huisdieren. Omdat de dieren andere dingen eten of bijvoorbeeld een grotere leefruimte nodig hebben, zijn ze volgens stichting AAP niet geschikt om door iedereen gehouden te worden. Veel exotische dieren zouden bovendien in een impuls gekocht worden en uiteindelijk in opvanglocaties terechtkomen of worden afgemaakt.

De organisatie pleit in plaats van de huidige verbodslijst voor een zogenoemde positievenlijst met alle dieren die wél verkocht en als huisdier gehouden mogen worden. Volgens een woordvoerder moeten hier alle dieren op komen te staan die verzorgd kunnen worden door „iemand die geen dierenverzorging gestudeerd heeft”. Zo kan een chinchilla volgens de organisatie wel door een leek worden gehouden, maar het knaagdier degoe niet.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt desgevraagd bezig te zijn met het opstellen van een dergelijke lijst, die „voor het einde van het jaar” af moet zijn. Alle dieren die níet op die lijst staan, mogen vanaf dat moment niet meer als huisdier gehouden worden.