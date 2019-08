Staar de meeuw aan, voor hij je haring steelt

Ze wilde aan een Duitse vriendin laten zien hoe een Hollander haring hapt. Hoofd achterover, haring aan het staartje… En weg was de vis. Gestolen door een meeuw. „In een fractie van een seconde was het gebeurd”, vertelt Milica Antic. Ze maakte precies op dat moment een foto van Petra van Deelen.

Het gebeurde in Katwijk, waar NRC-lezer Ab van der Horst ook al een haring kwijtraakte aan een mantelmeeuw. Hetzelfde Katwijk waar bij de Hema een meeuwenechtpaar – Bonnie en Clyde genoemd – bekend staan om hun afleidingsmanoeuvres hotdogs en ijsjes te stelen. En eigenlijk heeft iedere (kust)plaats wel een ‘terrormeeuw’, zoals sommige media de dieven noemen.

Nu lijkt er een oplossing te zijn. Britse wetenschappers van het Centre for Ecology and Conservation aan de University of Exeter zeggen dat je de meeuw moet aanstaren. Gemiddeld duurt het dan 21 seconden langer voor een zilvermeeuw op eten afkomt, bleek uit een test met 74 zilvermeeuwen. Waarvan de meerderheid niet op de neergelegde friet afkwam. Bij de negentien die dat wel deden, durfden sommigen helemaal niets meer te pikken als de onderzoeker keek.

„Het is net als bij de winkeldief die weet dat de manager kijkt”, zegt universitair docent Neeltje Boogert, co-acteur van het onderzoek. „Als de meeuw weet dat je kijkt, wordt het minder waarschijnlijk dat hij je eten pikt.”

Een andere student van Boogert onderzocht vorig jaar of het aanbrengen van ogen op de verpakking van afhaaleten zin had, maar daar bleken de meeuwen snel aan te wennen. Over het algemeen, zegt Boogert, moet je zorgen dat je niet in het vliegpad van een meeuw eet. Dus onder een parasol, een afdakje of met je rug tegen een muur. „De meeste meeuwen vallen hier op het strand van achter aan”, zegt ze telefonisch vanuit Engeland.

Zeevogelbioloog Kees Camphuysen, werkzaam bij het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee, adviseert ook met je rug ergens tegenaan te gaan staan. Maar hij relativeert ook: „Er zijn niet veel patatmeeuwen. Een meeuw moet een boel overwinnen om iets uit je handen te stelen, het is geen makkelijke manier om aan eten te komen.”

Sommige meeuwen foerageren op zee, anderen zoeken wormen, en vertelt Camphuysen, een Friese muizenplaag is door meeuwen deels „weggesnackt”. En helemaal onschuldig is de mens ook niet, die voert ook meeuwen: „Of je een stukje brood bewust ophoudt of niet, is voor de meeuw niet te herkennen.”