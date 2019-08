Voorarrest schutter moskee Oslo verlengd: vier weken vast

De man die zaterdag schoten loste in een moskee in Oslo en zijn stiefzus zou hebben vermoord, blijft vier weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank maandag bepaald. De 21-jarige Philip Manshaus verscheen maandag met twee blauwe ogen en verschillende andere zichtbare verwondingen voor het eerst voor de rechter. Hij wordt beschuldigd van moord en het schenden van de anti-terrorismewet.

Gedurende deze vier weken mag hij geen bezoek ontvangen en geen contact hebben met de buitenwereld. De advocaat heeft de rechter verzocht Manshaus vrij te laten. De verdachte sprak zelf niet, maar glimlachte wel naar de aanwezige camera’s.

Lees ook: Schutter Oslo had rechts-extremistische denkbeelden

Overmeesterd

Formele aanklachten in deze zaak laten naar verwachting nog maanden op zich wachten. De maximale celstraf die Manshaus boven het hoofd hangt is 21 jaar.

Volgens ooggetuigen zou Manshaus zaterdag met meerdere wapens een moskee in de buurt van Oslo zijn binnengelopen. Op dat moment werden voorbereidingen getroffen voor het Offerfeest van zondag. Een 65-jarig lid van de moskee overmeesterde de schutter tot de politie arriveerde. De man slaagde erin de wapens bij Manshaus weg te houden. De politie trof later in het huis van de schutter zijn 17-jarige stiefzus dood aan. De politie vermoedt dat Manshaus haar om het leven heeft gebracht.

Kort voor zijn aanval verscheen onder zijn naam een extreem-rechts anti-immigrantenbericht met daarin onder meer een verwijzing naar de schietpartij in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Bij deze schietpartij kwamen in maart 51 mensen om het leven.