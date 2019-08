Nu verwijdert Zuid-Korea Japan van voordelige handelslijst

Zuid-Korea heeft besloten Japan te verwijderen van de lijst van landen met een voordelige handelsstatus. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap maandag. De verwijdering is een tegenmaatregel op het besluit van Japan ruim een week geleden om de handelsstatus van Zuid-Korea te verlagen.

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel zegt maandag de huidige exportlijst te zullen uitbreiden met een derde groep landen. In die groep, die volgens Seoul bedoeld is voor landen die de internationale exportovereenkomsten hebben getekend, „maar tegelijkertijd een exportcontrolesysteem beheren dat internationale normen schendt”, wordt Japan het eerste land. De zogeheten ‘witte lijst’ van landen met een voordelige handelsstatus bestaat na het vertrek van Japan uit 28 landen.

Exportcontrolesysteem

Japan verwijderde Zuid-Korea ruim een week geleden al van de eigen ‘witte lijst’. Zo moeten Zuid-Koreaanse bedrijven bijvoorbeeld veel meer documenten inleveren om goedkeuring voor hun exportproducten te krijgen. Daardoor duurt het individuele exportproces volgens Zuid-Korea nu ongeveer 15 dagen. Eerder scherpte Japan ook al de exportregels omtrent producten uit Zuid-Korea aan. Daardoor kunnen onder meer grondstoffen en halffabrikaten, die Zuid-Korea gebruikt voor de productie van geheugenchips en smartphones, minder makkelijk worden geïmporteerd.

„We moeten een exportcontrolesysteem in werking stellen, omdat het moeilijk is om samen te werken met een land dat vaak de basisregels van exportcontroles overtreedt of dat een onwettig systeem hanteert”, zei de Zuid-Koreaanse Handelsminister Sung Yun-mo in een verklaring. Volgens hem staat Zuid-Korea „altijd open om te praten over de huidige kwestie” met Japan.

De verhouding tussen de twee landen is al langere tijd gespannen. De hoogste Zuid-Koreaanse rechtbank verplichtte Japanse bedrijven vorig jaar tot het betalen van schadevergoedingen aan Zuid-Koreaanse dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor die bedrijven werkten. Japanse autoriteiten zijn van mening dat die compensatie is komen te vervallen met het verdrag dat beide landen in 1965 ondertekenden. Zuid-Korea was van 1910 tot 1945 een kolonie van Japan.