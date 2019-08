Na nieuwe reddingsactie ruim 350 migranten aan boord van Ocean Viking

Het reddingsschip Ocean Viking heeft maandag ruim honderd migranten gered van een zinkende rubberboot voor de kust van Libië. Het totale aantal opgepikte migranten aan boord van het hulpschip komt daarmee op 356. Dat melden de hulporganisaties Artsen zonder Grenzen en SOS Méditerranée, die de Ocean Viking in gebruik hebben.

Aan boord van de Ocean Viking, het enige reddingsschip dat momenteel op de Middellandse Zee vaart, is officieel ruimte voor de opvang van 200 tot 250 opvarenden. Zij kunnen in speciaal ingerichte zeecontainers verblijven. De hulporganisaties zeggen volgens persbureau AFP echter dat er, als het niet anders kan, nog wel meer mensen aan boord genomen kunnen worden.

De vraag is nu vooral welk land de door de Ocean Viking geredde migranten wil opnemen. De afgelopen maanden moesten reddingsschepen vaak lang wachten voor ze ergens terecht konden, doordat landen als Malta en Italië weigerden de vaartuigen te laten aanmeren. De Ocean Viking kreeg vorige week al te horen dat het in Malta niet mag tanken, waardoor nu een brandstoftekort dreigt. Ook in Italië is het schip niet welkom.

Een ander reddingsschip, de Open Arms van hulporganisatie Proactiva Open Arms, ligt al dagen bij het Italiaanse eiland Lampedusa, met 150 mensen aan boord. Het schip mag niet aanleggen. Weer andere hulpvaartuigen, zoals de Nederlands-Duitse Sea-Watch, liggen voor anker. De Ocean Viking is nog maar sinds begin deze maand actief op de Middellandse Zee.

Dit jaar zijn 840 migranten omgekomen bij de oversteek van de Middellandse Zee, maakte de Internationale Organisatie voor Migratie vorige week bekend. Dat is minder dan de helft dan vorig jaar, toen van januari tot en met augustus ruim 1.500 mensen de dood vonden. Ook het aantal migranten dat de Europa bereikte daalde flink: van circa 59.000 naar ongeveer 39.000.

BREAKING: @SOSMedIntl and @MSF_Sea just completed a critical rescue. Minutes after lifejackets were distributed, a rubber tube on the fragile boat burst, causing people to fall into the water. All 105 people are now safely on the #OceanViking, where the total onboard is now 356. pic.twitter.com/l9uXmhRv9u

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 12, 2019