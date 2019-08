Typ in de zoekbalk van je internetbrowser ‘beste online casino’ en een lange lijst Nederlandstalige websites verschijnt op je beeldscherm. Voor wie via internet een gokje wil wagen, staan de aanbieders in de rij. Terwijl gokken in een digitaal casino illegaal is in Nederland. En even verboden is het adverteren met of aanbieden van online gokhallen in het Nederlands. Hoe kan het dan, dat je je als Nederlands burger met één verboden klik al in een digitaal casino kan begeven?

De lucratieve gokmarkt sorteert voor op de legalisering van online gokken. Hoe staan de gokhal en de online casino’s ervoor? Deel 1: Casino Admiral in Hulst trekt genoeg klanten Deel 2: Met één verboden klik sta je al in de digitale gokhal

Uit een analyse van marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Holland Casino blijkt dat het aantal Nederlanders dat met geld op internet gokt de afgelopen twee jaar fors is toegenomen. Ruim 1,8 miljoen mensen waagden in 2018 een gok in een van de honderden, zo niet duizenden online casino’s. Twee jaar eerder lag dat aantal nog op 1,5 miljoen mensen. Het gemiddelde verlies van een Nederlandse online gokker is volgens gokconsultancy-kantoor H2 Gambling Capital zo’n tweehonderd euro per jaar.

Alleen de Nederlandse Loterij, de Postcode Loterij, Toto en paardentotalisator Runnerz mogen nu hun loten en weddenschappen voor wedstrijden online aanbieden. Daar komt over pakweg anderhalf jaar verandering in, als de vernieuwde Wet Kansspelen in werking treedt.

Tussenhandel

Voor een goksite is eenvoudig een vergunning te krijgen via goklicentieparadijzen als Malta, Curaçao, Gibraltar of Isle of Man. Maar hoe komen ze aan Nederlandse klanten? Dan komen de zogeheten ‘affiliates’ in beeld. De tussenhandelaren op de gokmarkt zijn de schakel tussen de gokker en het casino.

Lees ook: Gokken populairder in Nederland

Een affiliate is in het bezit van een database met e-mailadressen, Facebookprofielen en telefoonnummers, of beheert websites waarop – in het Nederlands of in een andere taal – wordt geadverteerd met online casino’s. Een druk op de knop ‘Win 100 euro startgeld’ en je belandt op de website van een online gokhal die vanuit het buitenland wordt gerund.

„Die bedrijven met Maltese of Curaçaose vergunningen zijn vaak niet gecontroleerd”, zegt Vincent van ’t Riet, voormalig directeur van Runnerz en oprichter van de website nlkansspel.nl, met informatie over de Nederlandse gokwereld. „Online casino’s worden daardoor minder betrouwbaar. Je weet bijvoorbeeld nooit zeker of je wel echt uitbetaald zal worden.”

Een deel van de Nederlandse affiliates komt jaarlijks samen op de iGB Live!-conferentie in de RAI in Amsterdam, die dit jaar van 16 tot en met 19 juli werd gehouden. Het is netwerken in optima forma, overwegend mannen in designoverhemden wisselen kaartjes uit. Een paar schaars geklede vrouwen vinden hun weg tussen de stands, ook zij zijn voorzien van visitekaartjes. Hier en daar worden plukjes jonge mannen aangesproken: „We are looking for affiliates!”

„Affiliates zijn goud waard voor casino’s”, zegt Van ’t Riet. In zijn databases vinden de tussenhandelaren precies de groepen die zij via e-mails, WhatsAppberichten of sms’jes willen verleiden tot een bezoek aan een nieuw casino. „Als online casino bereik je zo bijvoorbeeld makkelijker mannen van 35 tot 50 jaar, als die goed passen bij een bepaald spel”, zegt Van ’t Riet. In ruil voor het binnenhalen van klanten krijgen de affiliates ofwel een percentage van het gokverlies van de speler die via hun site in het online casino is beland – dit verschilt tussen de 20 en 50 procent – ofwel een vast bedrag.

Van ’t Riet schat dat de netto-opbrengst van Nederlandse gokaffiliates rond de 80 miljoen euro is. „Maar dat is nog conservatief geschat, mensen worden hier miljonair van.” De Kansspelautoriteit (Ksa), die toezicht houdt op de markt voor kansspelen, laat schriftelijk weten „enig beeld te hebben bij de verschillende verdienmodellen”, maar doet geen uitspraken over de grootte van de markt.

350.000 euro boete

Waarom zijn die affiliate-websites nog in de lucht? Na vragen van NRC maakte de Kansspelautoriteit vorige maand via een persbericht bekend dat zij 44 sites heeft onderzocht. Op 26 daarvan werd reclame aangetroffen voor online kansspelen. Twintig sites zouden direct zijn gestopt nadat de Kansspelautoriteit hen wees op „hun illegale gedrag”. Drie websites deden dat nadat was gedreigd met een dwangsom. Het onderzoek naar drie andere websites loopt nog. Het is de tweede keer dat de Ksa onderzoek deed naar affiliates, de eerste keer was in 2016.

Online casino Bwin.com, voormalig shirtsponsor van Real Madrid, kreeg een boete van 350.000 euro opgelegd van de Ksa, omdat de website zich volgens de autoriteit ook richtte op de Nederlandse gokker. Belangrijkste aanwijzing daarvoor is de mogelijkheid om te betalen via betaaldienst iDeal.

Over het algemeen zijn beursgenoteerde gokconcerns als Unibet of William Hill niet meer op de affiliate websites te vinden. „Die willen, als de markt opengaat, zeker zijn van een vergunning”, zegt Willem van Oort, initiatiefnemer van de jaarlijkse Gaming in Holland-conferentie. Gokbedrijven die een kans willen maken op een vergunning voor een online casino moeten van de Ksa minimaal twee jaar ‘schoon’ zijn geweest. Dat houdt in dat een casino geen reclame mag maken op en voor de Nederlandse markt.

Als de markt – naar verwachting – op Nieuwjaarsdag 2021 opengaat, wordt het dringen. De Kansspelautoriteit bepaalt vanaf dat moment welke casino’s een vergunning krijgen om hun praktijken ook in Nederland uit te voeren. Eerder ging de Ksa uit van zo’n 60 aanvragen, dat aantal lag vorige maand bij een interessepeiling al op 183.