Max Verstappen krijgt nieuwe teamgenoot

Max Verstappen krijgt de rest van het Formule 1-seizoen een nieuwe teamgenoot. Verstappens formatie Red Bull Racing verwisselt Pierre Gasly met Alexander Albon, die nu nog voor Red Bulls opleidingsteam Scuderia Toro Rosso rijdt.

De 23-jarige Albon maakte dit jaar zijn debuut in de Formule 1 en heeft nog maar twaalf Grands Prix gereden. De Thais-Britse coureur maakte indruk met snelle tijden in kwalificatiesessies en een paar goede races. Vooral in de verregende en chaotische Grand Prix van Duitsland, waar hij zesde werd, blonk Albon uit.

Dat Albon nu voor Red Bull Racing gaat rijden, heeft alles te maken met het ondermaatse optreden van Gasly (23) bij dat team. De Fransman is aanmerkelijk langzamer dan Verstappen. Zijn beste resultaat tot nu toe dit jaar is de vierde plek bij de Grand Prix van Groot-Brittannië, terwijl Verstappen al twee races won en nog drie keer naar het podium reed. Verstappen staat in de WK-stand derde met 181 punten, drie keer zo veel als Gasly.

Voor Red Bull is een slecht presterende rijder als Gasly een blok aan het been. De renstal strijdt met Ferrari om de tweede plek in het wereldkampioenschap voor constructeurs - en de miljoenen euro’s aan extra tv-inkomsten die daarbij horen. Dat Red Bull twee teams heeft in de Formule 1, komt in zo’n lastige situatie goed van pas. Red Bull kan namelijk zonder veel moeite een van de Toro Rosso-coureurs naar het hoofdteam promoveren, wat het nu dus heeft gedaan.

Geruchten

Geruchten over vervanging van Gasly zongen al een tijd rond, maar werden telkens ontkend door de Red Bull Racing-top. Adviseur Helmut Marko zei twee weken geleden nog dat Gasly het seizoen zeker weten zou afmaken bij Red Bull.

De enige andere optie die het team had om Gasly te vervangen, was Toro Rosso-rijder Daniil Kvjat. Die heeft echter een enigszins besmet verleden. Hij reed al eens voor Red Bull Racing, maar werd daar in 2016 wegens tegenvallende prestaties vervangen door Verstappen. Dit jaar haalde Red Bull Kvjat terug naar Toro Rosso. De Rus presteert tot nu toe goed: hij scoorde meer punten dan Albon en finishte zelfs éénmaal op het podium. Blijkbaar is Red Bull daar niet voldoende door overtuigd.

De druk op Albon zal de komende wedstrijden groot zijn. „We zullen zien hoe hij het doet, om zo te bepalen wie er in 2020 naast Verstappen rijdt”, aldus Red Bull Racing. „We kijken er allemaal naar uit om hem te ondersteunen tijdens de volgende fase in zijn F1-loopbaan.”

