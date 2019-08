Luchthaven Hongkong annuleert al het vliegverkeer

Het vliegverkeer vanaf de internationale luchthaven Chek Lap Kok Airport in Hongkong is maandag geannuleerd. Dat meldt de directie van het vliegveld. De aankomsthallen worden al vier dagen bezet door demonstranten die meer directe democratie in Hongkong eisen. Alle inkomende en uitgaande vluchten zijn tot nader order opgeschort. In de aankomsthal hebben zich volgens AFP meer dan 5.000 demonstranten verzameld.

De maatregel is een van de meest ingrijpende tot nu toe, en lijkt te zijn genomen toen duidelijk werd dat een horde nieuwe demonstranten maandag onderweg was naar het vliegveld. Toegangswegen naar het vliegveld zijn volgens Reuters verstopt geraakt, en parkeerplaatsen raken overvol. Passagiers die maandag aan het einde van de middag (lokale tijd) al hadden ingecheckt en door de douane waren, mogen nog vertrekken. Vliegtuigen die op het punt stonden in Hongkong te landen hebben daar nog de kans toe gekregen.

Kritieke fase

Een woordvoerder van de Chinese regering zei maandagochtend dat de protesten in de stad, die net hun tiende weekend op rij achter de rug hebben, in „een kritieke fase” zijn beland. Hij herhaalde de oproep van Beijing, dat een einde wil aan de demonstraties in Hongkong. De stad vormt een speciale administratieve regio binnen de Chinese Volksrepubliek, maar demonstranten zijn bang dat Beijing probeert de grip op de voormalige kolonie terug te krijgen.

Sinds Beijing en politiek leider van Hongkong Carrie Lam probeerden een uitleveringsverdrag in te voeren, gaan inwoners van de metropool massaal de straat op.

Cathay Pacific, de grootste maatschappij van Honkong, dreigt onder druk van China bij personeel dat meedoet aan de protesten met ontslag.