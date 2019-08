Lastige klus voor nieuwe baas Aegon

Zondag nog was Lard Friese, veteraan in de Nederlandse verzekeringswereld, topman van één van de meest succesvolle spelers in de branche: NN Group. Maandagochtend om 7 uur was dat voorbij. Friese (56) stapt over naar de ploeterende concurrent Aegon, zo maakten beide bedrijven in persberichten bekend.

De krap 15.000 medewerkers van NN Group moeten overvallen zijn geweest door het plotselinge nieuws. Pas afgelopen weekend werden de andere bestuurders van NN op de hoogte gesteld van Frieses transfer. Topbenoemingen bij beursgenoteerde bedrijven zijn zeer koersgevoelig, zeker transfers tussen concurrenten. Daarom worden ze in het diepste geheim voorbereid. De raad van commissarissen van NN had wel voorbereid op een mogelijk vertrek van Friese, die al ruim tien jaar bij de uit ING voortgekomen verzekeraar actief is. David Knibbe (48), de huidige baas van de Nederlandse tak van NN, was al geselecteerd als opvolger en gaat in oktober aan de slag, als toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) met zijn benoeming instemt.

De transfer van Friese is opvallend. NN en Aegon, allebei in Den Haag gevestigd, concurreren direct met elkaar op de Nederlandse markt voor onder meer autoverzekeringen, inboedelverzekeringen en reisverzekeringen en ook op de hypotheekmarkt. Friese, die geldt als verzekeringsvakman, neemt al zijn kennis over NN nu mee naar Aegon, waarvoor hij tussen 1993 en 2003 ook al eens werkzaam was. Een concurrentiebeding van een half jaar betekent wel dat Friese pas op 1 maart 2020 mag beginnen bij Aegon.

Tegelijkertijd zijn NN en Aegon heel verschillend. De winst van NN komt voor 65 procent uit Nederland, bij Aegon komt 60 procent van de winst uit activiteiten in de Verenigde Staten, waar Aegon actief is onder de naam Transamerica. „Onze primaire focus is internationaal en ligt in de VS – en daar ligt voor Lard Friese ook de uitdaging die hij graag wil aangaan”, zegt Bill Connelly, voorzitter van de raad van commissarissen van Aegon, aan de telefoon.

NN haalde Aegon in

De prestaties op de beurs van beide verzekeraars lopen ook nogal uiteen. De beurskoers van NN dikte de afgelopen vijf jaar zo’n 45 procent aan, terwijl de koers van Aegon nu 35 procent lager staat dan vijf jaar geleden. De marktwaarde van NN op de beurs is nu hoger dan die van Aegon: 10,5 miljard versus 8,1 miljard euro.

NN is pas vijf jaar beursgenoteerd: het bedrijf komt voort uit de verzekeringstak van ING, die op last van de Europese Commissie moest worden afgesplitst na de staatssteun die ING had gekregen. Binnen de Nederlandse verzekeringswereld heeft Friese lof geoogst voor de succesvolle beursgang van NN en voor twee belangrijke overnames. In 2017 nam NN Delta Lloyd over en in juni dit jaar werd bekend dat NN de schadeverzekeringstak van Vivat koopt. Frieses nieuwe werkgever Aegon was ook in de race voor die overname, maar NN won de strijd.

Friese geldt als consciëntieus, voorspelbaar en open. Jason Kalamboussis, analist van de verzekeringssector bij de Belgische bank KBC, is positief over Frieses periode bij NN. „De overnames getuigden van durf en visie”, zegt hij aan de telefoon. Visie – dat is wat scheidend bestuursvoorzitter van Aegon Alex Wynaendts ontbeert, meent Kalamboussis. Aegon, stelt de analist, werd de voorbije jaren „middelmatig”. Het bedrijf communiceert „onvoorspelbaar en soms chaotisch” met beleggers. In november vorig jaar bijvoorbeeld kreeg Wynaendts (58) nog een nieuwe termijn van vier jaar. Tegelijkertijd zei de raad van commissarissen een nieuwe topman te gaan zoeken. „Het was onduidelijk wat het tijdpad zou zijn.”

President-commissaris Connelly ziet dat anders. „Het is mooi dat we binnen negen maanden, na grondig zoeken, al een zeer goede kandidaat hebben gevonden”. Onder Wynaendts werd de voorbije jaren „een ingrijpende strategische en financiële transformatie gerealiseerd”, zegt Connelly. De kapitaalpositie van de verzekeraar is nu in overeenstemming met Europese regels, zegt hij. „Onze missie is nu: groei. We willen groeien in de VS en in Europa.” Overnames wil Connelly zeker niet uitsluiten. Hij erkent dat Aegon bij Vivat achter het net viste, maar: „Er komen vast nieuwe mogelijkheden.”

Toekomst Transamerica

Friese, zegt Connelly, zal vooral in het begin veel tijd doorbrengen bij Transamerica, met hoofdkantoor in Cedar Rapids in de staat Iowa, om zich de Amerikaanse business van Aegon eigen te maken. De toekomst van de Amerikaanse tak wordt een cruciale kwestie voor Friese, meent analist Kalamboussis. De huidige structuur is volgens hem niet houdbaar. „Je kunt niet bijna twee derde van je omzet halen in de VS en toch je bestuur Nederlands houden. Dan is je focus onduidelijk.” De analist ziet graag een keuze van Aegon. Of het bedrijf stuurt aan op scheiding van de Amerikaanse activiteiten van de Nederlandse en bereidt zich voor op een aparte beursgang van Transamerica. Of het reduceert de Amerikaanse activiteiten, om de focus naar Nederland en de rest van Europa te verleggen.