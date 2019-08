Inwoners Nieuw-Zeeland leveren elfduizend verboden wapens in

Inwoners van Nieuw-Zeeland hebben binnen een maand meer dan elfduizend verboden vuurwapens ingeleverd bij de politie. Dat meldt de Britse krant The Guardian maandag. In Nieuw-Zeeland werd de wapenwet aangescherpt na de aanslag in Christchurch in maart dit jaar, waarbij 51 mensen om het leven kwamen.

Door de wetswijziging in april, die met 119 tegen 1 stem door het Nieuw-Zeelandse parlement werd goedgekeurd, werden diverse automatische en semi-automatische wapens verboden. De regering begon daarop halverwege juli met een terugkoopregeling voor die wapens, waarvoor ongeveer 200 miljoen euro is vrijgemaakt. Nieuw-Zeelanders kunnen de verboden wapens tot 20 december inleveren, en krijgen daar een bedrag - afhankelijk van de staat van het wapen - voor terug.

1,5 miljoen vuurwapens

In de eerste maand zijn volgens de politie al 11.511 wapens ingeleverd. De politie stelt daarbij geen vragen over hoe en wanneer het wapen is gekocht, ook niet als de persoon niet in het bezit is van een vuurwapenvergunning. Wie een verboden vuurwapen of wapenonderdeel straks toch in bezit houdt, riskeert een celstraf van twee tot vijf jaar. Het totaal aantal vuurwapens in Nieuw-Zeeland wordt geschat op 1,5 miljoen.

Bij de aanslag in Christchurch schoot de 28-jarige Australiër Brenton Tarrant 51 moskeegangers dood op twee verschillende locaties. Tarrant, die zijn daad filmde en via internet uitzond, had zijn wapens legaal gekocht in Nieuw-Zeeland.