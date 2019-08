In het casino vraag je niet: ‘Hoe gaat het?’

‘Dames en heren, bij het uitgeefluik kunt u nu uw kipburger ophalen, smakelijk.” De zin galmt door Casino Admiral in het Zeeuwse Hulst. Een aantal gasten snelt naar het luik aan de achterzijde van de welkomstlobby. Kartonnen bakje in de hand, rechtsomkeert naar de leren draaistoel achter de speelautomaat. „Dat betekent vetvlekken op de touchscreens vanavond”, zegt Fonny van Belle met een knipoog.

De lucratieve gokmarkt sorteert voor op de legalisering van online gokken. Hoe staan de gokhal en de online casino’s ervoor? Deel 1: Casino Admiral in Hulst trekt genoeg klanten Deel 2: Met één verboden klik sta je al in de digitale gokhal

Van Belle (59) is manager van twee casino’s in Zeeuws-Vlaanderen, waaronder die in Hulst. Deze middag druppelen de klanten binnen, bij de balie volgt een vriendelijke groet. Anonimiteit maakt er even plaats voor herkenning. Onder hen veel Belgen, Hulst ligt op een steenworp van de grens. „In Nederland hoef je je in casino’s niet te registreren”, zegt manager Van Belle, die twintig jaar in het casinovak zit. Hij gaat weleens langs bij Belgische collega’s, „maar dan duurt het al een kwartier voordat ik überhaupt binnen ben.”

Het casino in Hulst is in trek, op drukke avonden zijn er 100 tot 150 mensen tegelijk binnen. De populariteit is een teken van een groeiende gokbranche in Nederland. Van 2015 tot 2018 nam de gokomzet met 9 procent toe naar 2,5 miljard euro. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal gokbedrijven in de laatste tien jaar met 6 procent is toegenomen. Nederland telt inmiddels meer dan 650 speel- en gokhallen. Casino Admiral is sinds 2015 eigendom van het Oostenrijkse concern Novomatic, dat met een omzet van 5 miljard euro in 2018 een van de grotere spelers in de internationale kansspelindustrie is.

Eenrichtingsverkeer

Rechts van de gokhal huist erotheek Freya. De lichtgevende letters van de naam van het casino steken af tegen de vervallen gevel van de winkel voor erotische video’s. Sinds augustus 2017 is het casino 24 uur per dag geopend, al geldt van drie uur in de nacht tot elf uur ’s ochtends eenrichtingsverkeer. Dan kunnen klanten er alleen nog uit.

Veel bezoekers vinden zelf hun weg naar de automaat voor het entreeticket. Bewijs voor de vele vaste gasten die in Hulst komen gokken. Van Belle herkent ze allemaal. Maar de gesprekken zijn vaak oppervlakkig. Hij kent hun gedrag, hun speelvoorkeuren, maar hij weet niet wie ze zijn, wat ze verdienen of waar ze dat doen. In een casino vraag je niet: ‘Hoe gaat het?’, leerde hij. Medewerkers wordt afgeraden de diepte in te gaan. „Niet te close worden, dan vind je het erg voor de mensen als ze verliezen.”

De gast staat centraal. Tomatensoep staat klaar, wie trek heeft kan zelf opscheppen. De 81-jarige Jan uit Hulst komt binnen. Een praatje hier, een handje daar. Zijn vrouw heeft er een hekel aan dat hij naar het casino gaat. Voor hem is het een uitvalsbasis na de boodschappen. Twee, soms drie keer per week stapt hij hier naar binnen, vijftig euro in de portemonnee. Soms blijft hij een uurtje, of wat korter. Het resultaat heeft geen invloed op zijn humeur, zegt Jan zelf. Een sociale activiteit kost nu eenmaal geld.

Een keer won hij de jackpot, in de twintig jaar dat hij er nu komt. Tweeduizend euro in contanten. Duizend euro voor zijn vrouw, de rest hield hij zelf. „Kocht ik een nieuwe stofzuiger voor, zo’n kruimeldief voor de kamers boven, weet je wel?”

Het gevoel voor tijd ebt langzaam weg in de gokhal. Daglicht en klokken ontbreken, om vier uur ’s middags voelt het of de nacht zijn intrede heeft gedaan. De wisselende kleuren van de tweehonderd speelautomaten lichten de ruimte op.

‘Zou je niet even stoppen’, zegt Van Belle weleens tegen klanten. Neemt hij ze tegen zichzelf in bescherming. „Hier kan dat hè, ik ben er live bij”, zegt hij. In online casino’s – die vanaf 1 januari 2021 legaal zijn in Nederland – is er niemand die je stopt. Angst dat klanten naar digitale casino’s zullen overstappen heeft Van Belle niet. „Veel van hen komen hier voor het gevoel, voor het echte”, zegt hij.

Foto Ans Brys

‘Je kan hier niet meer winnen’

Het publiek in Hulst is divers. Teenslippers onder een sportbroek worden geaccepteerd, een zomers colbertje ook. De meeste klanten trekken naar het deel van het casino waar gerookt mag worden. Dagelijks zit dat gedeelte met gokkasten en roulettetafels - dat de helft van het casino bestrijkt – voller dan de rookvrije ruimte. „Roken en gokken gaan hand-in-hand”, zegt Van Belle.

Een ouder stel splitst op, direct bij binnenkomst. Hij – in lichtblauw colbert – naar de roulette in de rookruimte, zij naar de draaitafel in de normale ruimte. Na pakweg tien rondjes keert hij terug.

„Je kan hier bijna niet meer winnen”, zegt de 82-jarige Belgische meneer De Kerf. Hij tikt nog wat getallen aan op het scherm voor hem. Weer geen prijs. „Wij spreken altijd een bedrag af en een tijd. Is een van beide op, dan gaan we.” Nog een rondje, weer niets. „Ik zei het toch, nu zie je het zelf. Ze willen te veel zelf houden.” Zijn vrouw heeft net haar kopje muntthee gekregen. „Hoe gaat het bij jou, meiske? We moeten maar eens gaan.”

Gedrag is de belangrijkste graadmeter, vindt Van Belle. Medewerkers worden opgeleid om dwangmatig spel te herkennen. De tientallen camera’s aan het plafond houden alles nauwlettend in de gaten, geen vierkante meter wordt overgeslagen. Tikt een gast uit frustratie iets te hard op een speelautomaat, dan gaat een medewerker eropaf.

In de rookruimte deelt een stelletje een laatste peuk, beiden nog geconcentreerd op de fruitsoorten die voorbijschieten. Vier sinaasappels op een rij, toch geen prijs. Puur onbegrip is wat rest. „Iedereen komt uiteindelijk naar het casino om geld te winnen”, zegt Van Belle. „Maar jij weet net zo goed als ik dat dat niet alleen maar kan.”

Toezicht Register in nieuwe wet

8,4 miljoen Nederlanders hebben weleens gegokt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het Trimbos Instituut zoeken jaarlijks ruim 2000 mensen hulp bij verslavingszorg vanwege een gokprobleem. Uit cijfers van verslavingskliniek Jellinek blijkt dat jaarlijks zo’n 175.000 mensen in financiële problemen komen door gokken. Gemeenten verstrekken vergunningen voor kansspelautomaten en zijn medeverantwoordelijk voor het toezicht daarop. Als de Wet Kansspelen op 1 januari 2021 van kracht wordt, komt er een Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Casino-uitbaters moeten controleren of een bezoeker daarin geregistreerd staat. Dan moet toegang worden geweigerd.