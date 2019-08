Cathay Pacific dreigt bij demonstrerend personeel met ontslag

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific dreigt bij werknemers die meedoen aan protesten in de thuisstad met ontslag. Dat meldt het Franse persbureau AFP maandag, na inzage van een memo van bestuursvoorzitter Rupert Hogg. Dit weekend is vanwege deelname aan de protesten al een piloot van de maatschappij geschorst.

Wordt Hongkong straks een tweede Plein van de Hemelse Vrede? Gaat Beijing er binnenkort met het Chinese leger orde op zaken stellen? Zowel Beijing als Hongkongs politiek leider Carrie Lam hintte er vorige week op.

Cathay Pacific staat onder druk van de Chinese regering in Beijing, wiens luchtvaartautoriteit vrijdag de personeelslijsten opeiste van alle toestellen die vanuit Hongkong naar het vasteland van China vlogen. Vliegers en cabinepersoneel die sympathiseren met pro-democratieprotesten in de stad, mochten niet langer lijnvluchten naar Chinese bestemmingen uitvoeren.

Consequenties

Bij een weigering zou het Chinese luchtruim worden gesloten voor vluchten uit Hongkong. De belangrijkste maatschappij van Hongkong had al aangegeven die eisen in te willigen en heeft intern duidelijk gemaakt dat personeel dat zich bij de protesten aansluit, op „disciplinaire consequenties” kan rekenen.

„Cathay Pacific heeft een zero tolerance-beleid wat betreft illegale activiteiten”, schrijft Hogg. „In de huidige context nemen we dus maatregelen tegen personeel dat deelneemt of steun geeft aan de illegale protesten. Die maatregelen zijn serieus, en kunnen het einde van een arbeidsovereenkomst betekenen.”

De schorsing van de Cathay Pacific-piloot en geruchten dat twee andere stafleden ook naar huis zijn gestuurd, hebben de beurswaarde van de maatschappij geen goed gedaan. Het aandeel Cathay Pacific opende maandagochtend ruim 4 procent lager dan het vrijdag het weekend was ingegaan, meldt persbureau Reuters. Net niet de laagste koers van de afgelopen tien jaar.