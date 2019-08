‘Geen geld hebben maakt zó ongelukkig’

in

‘Op mijn hogeschool staan van die industriële koffiezetapparaten, die dag en nacht branden. Ik bedacht een slimme toepassing die ze alleen inschakelt als er mensen zijn, op jaarbasis scheelt dat een stroomverbruik van twee à drie gemiddelde Nederlandse huishoudens. Het was het eerste projectje van mijn bedrijf, dat ik deze zomer begon. Nu ben ik bezig met een robot die thuis kan beoordelen of iemand een fysiotherapie goed uitvoert.

„Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in elektronica en programmering. Telefoons, laptops en drones zijn zo vanzelfsprekend, maar iemand heeft daar op een slimme manier iets in geprogrammeerd, wat je leven zoveel gemakkelijker maakt. Eerst wilde ik advocaat worden, omdat ik volgens mijn docent niet goed genoeg was in wiskunde. Maar toen heb ik mij op mijn zestiende toch aangemeld voor de opleiding engineering.

„Vorige winter werkte ik in China als gastdocent aan de Maritieme Universiteit van Shanghai, in oktober ga ik weer. Van acht tot vijf geef ik dan les aan 75 studenten in een klaslokaal. Natuurlijk heb je af en toe een communicatiebarrière, maar met handen en voeten los je dat op.

„Verder werk ik af en toe voor een uitzendbureau én beleg ik in aandelen en cryptovaluta, zodat ik een passief inkomen heb. De laatste twee jaar ben ik daar intensief mee bezig geweest. Het begon als een grap, maar ik bleek enige aanleg te hebben. In een goede maand maak ik daar honderden euro’s winst mee.”



‘Waar mijn drive vandaan komt? Ik groeide op in een omgeving met weinig geld. Geld maakt niet gelukkig, nee, maar geen geld maakt zó ongelukkig. Je wordt er op aangekeken als jij geen spelcomputer cadeau krijgt of geen verjaardagsfeestje kunt geven – wat dat betreft zijn kinderen heel wreed. Mijn moeder werkte zich kapot om rond te komen, door haar ben ik geweldig opgevoed.

„Per week ben ik vijftig uur met mijn studie bezig, twintig uur met mijn bedrijf en tien uur met sporten. Ik sta gemiddeld een 7,9, maar als ik niet cum laude slaag, dan ben ik niet verdrietig. Ik heb een diploma en mijn best gedaan. Ik loop gerust tot half drie ’s nachts te programmeren. In de nacht komt meestal mijn inspiratie, dan word ik door niemand gestoord.

„Mijn rolmodel is Elon Musk, ook al heeft Tesla nog nooit winst gemaakt. Hij inspireert mij echt, want hij doet het gewoon. Bij Jeff Bezos en Mark Zuckerberg heb ik dat minder, zij zijn niet per se bezig met het verbeteren van de wereld en brengen verslavende producten op de markt.

„Qua uitgaven leef ik vrij sober. Ik woon nog thuis, dus het meeste geld gaat naar beleggen. Verder betaal ik graag voor een etentje of een cadeau. Ik wil het op mijn 25ste redelijk voor elkaar hebben. Dat ik dan alleen nog maar een laatste zet hoef te doen voor een comfortabel leven.”

Netto inkomen: 1.147 euro per maand (700 euro lening, 372 bijdrage overheid, 75 euro uitzendwerk.) Eerste factuur eigen bedrijf: 500 euro Vaste lasten: woonlasten (geen, thuiswonend), mobiel/internet/tv (45 euro), verzekeringen (200 euro), auto (200 euro), boodschappen (100 euro), abonnementen (Spotify, Netflix, fitness, basketbal, 65 euro), goede doelen (20 euro), kleding (500 euro per jaar), beleggen (280 euro), kapper (20 euro), horeca (100 euro) Laatste grote aankoop: website eigen bedrijf (200 euro) Sparen: 75 euro per maand