Epstein-affaire: justitie VS kijkt naar medeplegers

Na de opzienbarende dood van de Amerikaanse multimiljonair Jeffrey Epstein, afgelopen zaterdag in een gevangeniscel in New York, kijken aanklagers naar mogelijke medeplichtigen om juridisch te vervolgen voor de misdrijven waarvan hij werd beschuldigd, waaronder mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes. Hun blik richt zich nu vooral op zijn ex-vriendin en medewerker Ghislaine Maxwell.

Hoewel aanklachten tegen Epstein, die begin juli werd gearresteerd, met zijn dood, mogelijk door zelfmoord, zijn komen te vervallen, wordt een beschuldiging van samenzwering volgens de openbare aanklager van New York verder onderzocht. Daarbij komt de focus op de 57-jarige Maxwell, een Britse uit het highsocietycircuit van New York die door een ooggetuige is omschreven als de „madam” van Epstein en hem zou hebben voorzien van drie meisjes per dag.

Vrouwen die zeggen dat ze begin deze eeuw seksueel zijn misbruikt in zijn woningen in New York, Florida en elders, hebben gezegd in hun getuigenissen dat zij veelal werden gerekruteerd door Maxwell. De ex van Epstein, die door sommigen is omschreven als „de dame van het huis”, trad na hun verhouding, begin jaren negentig, op als beheerder van zijn weelderige residenties en organisator van een drukke sociale agenda. In die rol zou Maxwell meisjes hebben geregeld voor Epstein en zijn invloedrijke vrienden, door hen carrières in het vooruitzicht te stellen als model of in de mode.

Connecties met beroemdheden

Volgens Virginia Roberts Giuffre, die zegt als minderjarige door Epstein en Maxwell te zijn misbruikt, rekruteerde Maxwell haar in het jaar 2000 op haar zestiende of zeventiende, toen ze werkte bij Mar-a-Lago, de club van president Donald Trump in Palm Beach, Florida. Ook zorgde Maxwell voor de training. „Alles van hoe je een pijpbeurt moet geven, hoe je je stil moet houden, je ondergeschikt moet opstellen, Jeffrey te geven wat hij wil”, zei Giuffre tegen de Miami Herald. „Als vrouw is het verrassend dat een vrouw dat soort dingen kan laten gebeuren. Niet alleen te laten gebeuren, maar je erop voor te bereiden om het te doen.” Maxwell heeft de beschuldigingen van Giuffre en anderen eerder ontkend, en haar een „absolute leugenaar” genoemd.

Maxwell groeide op in Oxford als jongste dochter van de in 1991 overleden Britse mediamagnaat Robert Maxwell. Haar vader, eigenaar van onder meer de Britse tabloid Daily Mirror, kwam in 1991 om op zee. Hij viel uit een naar zijn dochter genoemd jacht, Lady Ghislaine, kort voordat uitkwam dat hij het pensioenfonds van de Mirror had beroofd.

Ghislaine, opgeleid aan de universiteit van Oxford, verhuisde kort daarop naar New York, waar ze Epstein ontmoette. Hij bood haar de financiële rijkdom die ze in Engeland gewend was, met weelderige huizen en een privévliegtuig. Zij bood hem connecties met beroemdheden; ze stelde hem onder meer voor aan de Britse prins Andrew. Samen gingen Epstein en Maxwell op de foto met Donald Trump en diens vrouw Melania (destijds zijn vriendin) bij Mar-a-Lago. In 2010 was Maxwell te gast op de bruiloft van de dochter van oud-president Bill Clinton, Chelsea.

Het is onduidelijk of Maxwell door Epstein voor haar diensten werd betaald. In 2003 omschreef hij haar in een interview met Vanity Fair als zijn „beste vriend”. Sinds zijn veroordeling als voor zedendelicten in Florida in 2008 lijkt hun vriendschap echter te zijn bekoeld.

Ook is onbekend waar Maxwell nu is. Sinds 2016 is ze verdwenen uit het sociale circuit van New York, waar ze eerder werd gezien in gezelschap van beroemdheden als Arianna Huffington en Martha Stewart. Haar huis in de Upper East Side van Manhattan is in 2016 voor 15 miljoen dollar verkocht. Een non-profitorganisatie voor bescherming van de oceanen die ze in 2012 oprichtte, het TerraMar Project, is onlangs opgeheven. Aangenomen wordt dat ze buiten de Verenigde Staten is. Ze is niet in staat van beschuldiging gesteld.

Een getuigenis uit 2016 van Giuffre uit een proces tegen Maxwell, die veel nieuwe details bevatte over de beschuldigingen aan het adres van Epstein, werd vrijdag openbaar gemaakt als deel van ongeveer 2.000 pagina’s aan rechtbankdocumenten. De dag erna werd Epstein dood gevonden in zijn cel.

