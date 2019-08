Elke week gaat het geweld in Hongkong iets verder

Aan welke kenmerken moet een rechtsstaat voldoen? Wie zijn de ware verdedigers van de rechtsstaat? Daarover verschillen de pro-democratische demonstranten in Hongkong steeds feller van mening met de overheden van Hongkong en China.

Maandag werd het vliegverkeer van en naar Hongkong stilgelegd nadat 5.000 demonstranten de vertrekhal van het vliegveld hadden bezet. Zij deden dat uit woede over wat zij zien als excessief politiegeweld. In het weekend had de politie traangas ingezet in metrostations, waar het schadelijker is dan in de buitenlucht.

Ook circuleren er filmpjes waarop te zien is hoe een demonstrant wordt afgetuigd, mogelijk met medewerking van een als demonstrant vermomde agent. Een jonge vrouw raakte zwaargewond aan haar oog.

De regering in Beijing vindt dat het voornaamste geweld juist van de demonstranten komt. De woordvoerder van het Chinese regeringsbureau voor Hongkong en Macao zei maandag dat het gedrag van de demonstranten „tekenen van terrorisme”, begint te vertonen. Daarmee belandt de situatie volgens Beijing op een cruciaal punt. De Hongkongse autoriteiten moeten de demonstraties neerslaan „zonder zwakte of mededogen”, aldus de woordvoerder.

China blijft nog steeds achter Carrie Lam staan, de leider van Hongkong. De regering zegt erop te vertrouwen dat Lam en de politie de orde herstellen. China zal alleen ingrijpen als de overheid in Hongkong dat vraagt.

Maar verschillende staatskranten melden ook fijntjes dat China’s militaire politie zich net over de grens met Hongkong verzamelt voor „wat lijkt op grootschalige oefeningen.” De overheid van Hongkong zelf voerde maandag de dreiging op door te demonstreren hoe de politie waterkanonnen kan inzetten die zijn gemonteerd op pantservoertuigen. Amnesty International waarschuwde dat dit tot ernstige ongelukken kan leiden in de smalle straten van Hongkong.

Omstreden wetsvoorstel

Carrie Lam zei twee maanden geleden al dat het haar speet dat ze zo onhandig had geopereerd toen zij een wetsvoortstel wilde doordrukken die het mogelijk zou maken om verdachten uit te leveren aan China. Ze beloofde beter te communiceren met de burgers, trok het amendement in en hoopte zo de harmonie te herstellen. Van die houding is weinig meer over: ze stelt inmiddels dat Hongkong een zeer gevaarlijke weg bewandelt en dat er geen verdere compromissen meer van haar te verwachten zijn.

De regering in Beijing lijkt steeds meer op te schuiven richting ingrijpen, al wil zij veel liever dat Hongkong het zelf oplost.

Intussen probeert Beijing de chaos toe te schrijven aan inmenging van buitenlandse mogendheden. Die zouden erop uit zijn om Hongkongers tegen China op te zetten. Zo publiceerde een krant een foto van een Amerikaanse diplomate die sprak met demonstranten in Hongkong. Het onderschrift: „Buitenlandse krachten bemoeien zich ermee.”

Met dit soort acties lijkt China zich in te dekken voor een mogelijk ingrijpen. Dat zou dan niet tegen de demonstranten gericht zijn, maar tegen een vijandig buitenland.

Hongkong wil vanaf dinsdagochtend het vliegverkeer hervatten.