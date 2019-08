De tweehonderd piepkleine barretjes in Tokio’s uitgaansgebied Golden Gai

De Japanse hoofdstad Tokio is met bijna 40 miljoen inwoners een van de grootste stedelijke gebieden ter wereld. Er wordt slim gebruikgemaakt van de ruimte. In de wijk Shinjuku, en dan met name het uitgaansgebied Golden Gai, is dat goed te zien. Dit oude stukje stad dat bestaat uit zes straten, tweehonderd bars en heel veel steile trappen.