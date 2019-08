Coalitie valt separatisten aan die Aden hebben bezet

De internationale coalitie geleid door Saoedi-Arabië heeft zondag de Jemenitische stad Aden aangevallen. Dat deed de coalitie in een reactie op de bezetting kort daarvoor van de havenstad door de zuidelijke separatisten, de Southern Transitional Council (STC). Het is onduidelijk welke doelwitten zijn geraakt.

Sinds woensdag voerde de STC aanvallen uit op de stad Aden, waar de regering van Jemen zetelt. Daarbij kwamen zeker veertig mensen om het leven en raakten 260 mensen gewond, bleek zondag uit cijfers van de Verenigde Naties. Na vier dagen veroverde de STC militaire kampen van de regering en het vrijwel lege presidentiële paleis in Aden. Daarop werd een staakt-het-vuren afgesproken tussen de Saoedische coalitie en de zuidelijke separatisten, met als voorwaarde van de coalitie dat de STC de militaire kampen zou verlaten. Dat deed de STC niet, waarop de Saoediërs zondag reageerden met aanvallen. De coalitie kondigde volgens Reuters nog meer aanvallen aan als de STC zich niet terugtrekt.

Zondagavond leek er sprake van enige toenadering, toen de coalitie een aanbod deed voor nieuwe gesprekken en de STC verklaarde daarop in te zullen gaan.

Een breuk tussen de Saoedische coalitie en de zuidelijke separatisten ontstond nadat een aan de coalitie gelieerde partij werd beschuldigd van een raketaanval op een militaire parade van de zuidelijke separatisten in Aden. De STC wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten en heeft een ander doel voor ogen over de toekomst van Jemen dan de regering van het land. Toch was de STC lange tijd onderdeel van de internationale regeringsgezinde coalitie geleid door Saoedi-Arabië die het land in 2015 binnenviel, nadat de Houthi’s president Hadi verdreven.

Het geweld van de afgelopen dagen bemoeilijkt de vredesonderhandelingen die de Verenigde Naties voeren met de strijdende partijen in het land. In december sloten de Houthi’s en de internationale coalitie een bestand in Zweden, waarmee een staakt-het-vuren werd afgesproken bij de havenstad Hodeida. Daardoor zou de hulpverlening voor miljoenen noodlijdende Jemenitische burgers in het binnenland weer op gang kunnen komen.

De gewapende interventie in Jemen van de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië duurt nu vier jaar. De strijd wordt gevoerd door de regeringsgezinde internationale coalitie tegen de Houthi’s, die steun krijgen vanuit Iran. De Saoediërs, die de verdreven premier Hadi weer in het zadel willen helpen, dachten in 2015 de Houthi’s snel te verslaan.

In de oorlog zijn tienduizenden mensen omgekomen. Volgens de VN hebben van de ruim 30 miljoen Jemenieten er 24 miljoen voedselhulp nodig. Voor zo’n tien miljoen mensen dreigt acute hongersnood en ruim vier miljoen mensen zijn in eigen land gevlucht voor het oorlogsgeweld. (NRC)