Bekeuring om elektrische step? ‘Dat zou ik hypocriet vinden’

„Je wordt er wel lui van.” Jimmy Smith (23) uit Groningen beschikt sinds twee maanden over een elektrische step, topsnelheid 25 kilometer per uur. De student technische bedrijfskunde vindt het heerlijk. „Ik rij van mijn studentenhuis in de binnenstad naar college en daar zet ik hem naast de deur, ingevouwen. Ik rij ermee naar voetbal. En thuis schuif ik hem onder m’n bed.”

Toegestaan is het rijden op de openbare weg helaas voor Jimmy niet. Zijn step is een van de vele modellen die niet is goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en kan dus ook niet worden verzekerd. „Ik rij rond in de hoop dat ik niet word aangehouden, en dat er niets gebeurt.”

Hij denkt niet snel een bekeuring te krijgen. „Ik rij vaak langs politie en handhavers. Die vragen of ze er even op mogen rijden en noemen het een mooi apparaat. Als ik ooit word aangehouden, zou ik dat hypocriet vinden.” Inderdaad stept hij onverzekerd rond. „Dat risico neem ik. Ik ben nooit ergens tegenaan gestept.”

Lichte vervoermiddelen als de elektrische step of een elektrische skateboard zijn razend populair, vooral in steden, maar ze zijn lang niet allemaal toegestaan. Waar in Parijs, Berlijn en Brussel dit soort voertuigjes zijn ingeburgerd, worden ze in Nederland beschouwd als een ‘bijzondere bromfiets’ en zijn ze veelal verboden, bijvoorbeeld vanwege het ontbreken van stuur of zitplaats. „Let daarom bij het aanschaffen van zo’n step op of je hiermee wel op de openbare weg mag rijden. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan”, meldt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RWD), die voertuigen keurt waarvoor een goedkeuring is ingediend bij het ministerie.

Nederlandse regels ‘bekrompen’

„Deze voertuigen zouden als een fiets moeten worden beschouwd, zoals dat ook bij de elektrische fiets is gebeurd”, zegt Frank Hesen, eigenaar van Motoped in Boskamp bij Deventer, een bedrijf dat goedgekeurde en niet-goedgekeurde modellen verkoopt. „Als ik niet-goedgekeurde modellen verkoop, ben ik daar heel duidelijk over.”

Hij noemt de regels in Nederland, vergeleken met die in andere Europese landen, „redelijk bekrompen”. Hesen: „Het zijn lichte vervoermiddelen die je gemakkelijk meeneemt. Ze vormen een welkome aanvulling op de mobiliteit. Dat blijkt uit de succesvolle stepjesverhuur in andere Europese steden. En willen we meer mensen in de trein? Zorg dan voor een oplossing van de laatste kilometer van en naar stations. Dat kan met de elektrische step, met alle eisen aan bijvoorbeeld snelheid en veiligheid die daarbij horen.”

Ook Ralph (26) uit Utrecht zweert bij zijn alternatieve vervoermiddel: een elektrisch skateboard. „Ik rij er vijf dagen per week mee van mijn huis naar het station in Utrecht, en van het station in Rotterdam naar mijn kantoor. Waar anderen een fiets uit de stalling moeten halen en er weer in moeten plaatsen, rij ik meteen door. Dat scheelt me twintig minuten. Op m’n werk leg ik hem in de la van mijn bureau.”

De ondernemer wil liever niet met z’n achternaam in de krant, omdat zijn skateboard officieel niet is goedgekeurd. „Dat hoorde ik pas nadat ik hem anderhalf jaar geleden had gekocht. Ik ben nooit aangehouden en ook van anderen hoor ik vaak dat als ze door politie worden aangesproken, die alleen maar zegt: ‘Grappig, doe voorzichtig’.” Onveilig zou hij zijn vervoermiddel allerminst willen noemen. „Een elektrisch board is veiliger dan een gewoon longboard. Als je plotseling moet stoppen, doe je dat met één druk op de knop in plaats van dat je zelf capriolen moet uithalen.” Het klopt dat hij onverzekerd rijdt, zegt hij. „Dat is geen fijn idee.”

Steps verkopen na vakantie

Ook dit jaar heerst bij veel terugkerende vakantiegangers onbegrip over het verbod op lichte, elektrische vervoermiddelen die elders in Europa wel zijn toegestaan. „Toen wij van vakantie terugkeerden, kwamen we op het idee om erin te handelen”, zegt Klaas van Raaij. Vanuit Amsterdam verkoopt hij sinds twee maanden elektrische steps via steppin.nl. Van Raaij: „Je lost met de step hetzelfde probleem op als met de scooter, met het verschil dat je sneller bent, lichter, en dat een step goedkoper is. Iedereen wil dit. De overheid zal daar rekening mee moeten houden. Deze ontwikkeling hou je niet tegen.”

Hoe veilig zijn de elektrische lichtgewichten? De terughoudendheid van Nederland kan wel eens een blessing in disguise betekenen, stelt directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Enerzijds gaat het om een handig vervoermiddel om de steden schoner en duurzamer te maken. „Liever een stepje dan een zware SUV.” Maar er gebeuren ook wel ongevallen mee. „In Spanje is een voetganger erdoor om het leven gekomen.” Zijn de voertuigen stabiel, en zichtbaar genoeg? Waar moeten ze op de openbare weg een plaats krijgen? Van der Knaap: „Mijn advies zou zijn om eerst te leren van de ervaringen in het buitenland.”