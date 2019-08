AZ legt kaartverkoop Europa League stil na instorten dak

AZ heeft de kaartverkoop voor de Europa League-wedstrijd tegen FC Marioepol maandag stilgelegd. De voetbalclub uit Alkmaar weet nog niet waar de wedstrijd gespeeld kan worden. Daarover wordt maandagmiddag intern overleg gevoerd.

Andries Broersma, destijds hoofdconstructeur van het stadion, was verantwoordelijk voor het doorrekenen van de constructie. „Het dak is clear afgebroken, in één keer naar beneden gekomen.”

Een mogelijkheid is dat AZ gebruikmaakt van het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag, dat met 15.000 plaatsen iets kleiner is dan het eigen AFAS Stadion. Een clubwoordvoerder kon maandagmiddag niet bevestigen of dat inderdaad een optie is, of er nog andere mogelijkheden worden onderzocht. De wedstrijd tegen Marioepol gaat in elk geval door, zegt hij. De Europese bond UEFA verplicht clubs om wedstrijden hoe dan ook af te werken. „Van de UEFA moéten we spelen. De KNVB denkt nog wel eens mee.” Aanstaande zondag staat een thuiswedstrijd tegen FC Groningen op het programma.

Geen gewonden

Zaterdagmiddag stortte het dak boven de Molenaar-tribune in het AFAS-stadion van AZ neer, vermoedelijk door toedoen van de hevige wind die dag. Er vielen geen gewonden, omdat het stadion op het moment dat het dak naar beneden kwam leeg was. AZ speelde zondag een uitwedstrijd, op bezoek bij RKC Waalwijk.

Donderdag wacht de derde voorronde van de Europa League, maar dan is het stadion in elk geval nog niet gebruiksklaar. Het hoofdgebouw, een ‘fancentrum’ en grand café in het stadion zijn maandag wel opengegaan.

Volgens Omroep Brabant grijpt Keuken Kampioen Divisie-club NAC Breda het ongeluk in Alkmaar aan om de toestand van het dak in het eigen stadion te onderzoeken. Net als het stadion van AZ, liggen op het Rat Verlegh Stadion in Breda zonnepanelen.