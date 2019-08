Automobilist overleden bij botsing met trein bij onbewaakte overweg

Een 92-jarige autobestuurder is maandag overleden bij een botsing met een trein op een onbewaakte spoorwegovergang nabij Hoogezand-Sappemeer in Groningen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.

Kort na het ongeluk zat de man bekneld in zijn auto en was hij niet aanspreekbaar. Even later maakte de politie bekend dat hij was overleden. Alle zeventien inzittenden van de trein en het personeel zijn ongedeerd.

De treinreizigers zijn uit de trein begeleid en konden met bussen verder reizen, aldus Arriva, de beheerder van de bij het ongeval betrokken trein. Het spoor is vooralsnog niet vrijgegeven en het treinverkeer tussen Groningen en Zuidbroek ligt in beide richtingen stil. Wel rijden er bussen tussen de twee stations.

Lees ook: Dilemma’s van een onbewaakte overweg

Jaarlijks tien dodelijke slachtoffers

Elk jaar vinden ongeveer dertig aanrijdingen met voertuigen plaats bij spoorwegovergangen. Daarbij vallen jaarlijks gemiddeld zo’n tien dodelijke slachtoffers, aldus een woordvoerder van ProRail.

Eind vorig jaar kondigde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) aan onbewaakte overgangen te willen beveiligen. Door met ProRail en lokale en provinciale overheden afspraken te maken, wil de staatssecretaris binnen vijf jaar alle 135 nog bestaande onbeveiligde overgangen voorzien van spoorbomen en bellen.

Correctie (12 augustus 2019): In een eerdere versie van dit artikel werd staatssecretaris Stientje van Veldhoven per abuis als minister omschreven.