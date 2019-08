In korte tijd twee drugsaffaires in de atletiek: 'onwerkelijk en bizar'

De Nederlandse sport in het algemeen en de Atletiekunie in het bijzonder heeft een imago-probleem sinds in een tijdsbestek van twee maanden twee atleten in het buitenland zijn gearresteerd wegens het bezit, dan wel handel in of smokkel van drugs.

Nadat in juni de 400-meterloopster Madiea G. uit Amsterdam in Duitsland werd gearresteerd met 50 kilogram xtc en crystal meth in de kofferbak van haar auto, volgde vorige week de aanhouding van sprinter Roelf B. uit Stadskanaal bij het befaamde muziekfestival Sziget in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Lees ook: ‘Topatlete Madiea G. in Duitsland aangehouden met 50 kilo drugs’

De 21-jarige B. en zijn maat en plaatsgenoot Gert-Jan N. (22) zijn door de Hongaarse politie aangehouden nadat er in hun tent een kilo xtc-pillen, 451 voorgedraaide joints in flesjes, 128 gram marihuana en geprinte prijslijsten waren ontdekt. Volgens de politie ‘de grootste drugsvangst ooit’ op het festival, met een waarde van zo'n 15.000 euro.

Het tweetal werd betrapt door bewakers die het verdacht vonden dat bezoekers af en aan liepen naar hun tent. Zij schakelden de politie in, die de drugs ontdekte en tot arrestatie van de Nederlanders overging.

Onwerkelijk en bizar

„Dit is zeer slecht nieuws, onwerkelijk en bizar”, zegt Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, in een eerste reactie kort na aankomst op Schiphol vanuit Noorwegen, waar afgelopen weekeinde de Europa Cup voor landenteams werd gehouden.

Hoewel Roskam vindt dat de zaak rond Roelf B. ver van de sport afstaat, snapt hij dat de beeldvorming daarmee niet is gediend. Die is dat twee topatleten zich met drugs inlaten. En dan is ook de link met doping snel gelegd. „Niet door mij”, zegt Roskam, „maar vervelend is het wel. Je wilt als sport niet met drugshandel geassocieerd worden. Maar voorlopig kunnen wij er weinig mee, mede doordat voor dergelijke vergrijpen bij de Atletiekunie geen sancties zijn vastgesteld. Eerst maar de feiten op een rijtje krijgen en dan nadenken hoe we ermee moeten omgaan.”

Net onder het niveau Martina

Roelf B. is een sprinter net onder het niveau Churandy Martina. Hij werd twee weken geleden bij de Nederlandse kampioenschappen in Den Haag zevende op de 100 meter in een tijd van 10,68 seconden. Daarvoor maakte de sprinter bij de EK onder 23 jaar in het Zweeds Gävle nog deel uit van de estafetteploeg 4x100 meter. Met weinig succes overigens, want Nederland haalde vanwege een foute wissel niet eens de finish.

De carrière van Roelf B. leek vorig seizoen te stagneren, nadat hij de nationale selectie op sportcentrum Papendal had verlaten onder het mom dat hij toch nooit het niveau van de seniorenploeg zou bereiken. Dan heeft het geen zin om op Papendal te blijven, redeneerde de atleet, die uitstroomde en weer bij zijn ouders in Stadskanaal introk.

Tot verrassing van de Atletiekunie verscheen B. dit jaar weer bij wedstrijden, wat hem de uitnodiging voor de EK onder 23 jaar opleverde. Hij was blijven trainen bij zijn club AV Jahn 2 in Stadskanaal, niet in niveau teruggevallen en altijd nog goed genoeg voor uitzending naar een internationaal jeugdtoernooi.

Voor zover bekend is er geen connectie tussen de drugszaak van Madiea G. en Roelf B. Ze zouden onafhankelijk van elkaar hebben geopereerd.

Strenge straffen

Hongarije kent een strenge anti-drugswetgeving. Voor de handel in drugs staat een maximum straf van acht jaar. Mocht smokkel worden bewezen dan dreigt voor Roelf B. zelfs levenslang. Hij zit nog in voorlopige hechtenis. Een verzoek van de advocaat om het tweetal op borgtocht vrij te laten is afgewezen. Vanwege de grote hoeveelheid drugs wil de politie eerst nader onderzoek verrichten.