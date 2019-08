Argentijnse peso stort in na nederlaag president Macri bij voorverkiezingen

De waarde van de Argentijnse peso is maandag flink afgenomen, nadat de huidige leider Mauricio Macri onverwacht een stevige nederlaag had geleden bij de voorverkiezingen voor het presidentschap. Dat meldt persbureau Reuters. Ook de aandelenbeurs en waarde van obligaties stortten in. Zij daalden sneller dan in de afgelopen achttien jaar was voorgekomen in het Zuid-Amerikaanse land.

Op het dieptepunt was de waarde van de munt gedaald tot 65 peso per Amerikaanse dollar. Later op de dag herstelde dat weer iets naar 55 per dollar. Vorige week was een dollar nog slechts 45 peso waard.

De oorzaak van de koersdaling is de ruime overwinning van de links-populistische presidentskandidaat Alberto Fernández bij de voorverkiezingen zondag. Daarmee is de kans op een herverkiezing van de huidige rechtse president Macri klein geworden. De winst van Macri’s voornaamste concurrent heeft beleggers schrik aangejaagd.

Links-populisme

De politieke beweging van Fernández stond tussen 2003 en 2015 aan het roer in Argentinië en was berucht vanwege haar vijandige houding tegenover vrijhandel en internationale handelsverdragen. Onder Macri kwam het land de afgelopen jaren juist steeds meer op het spoor van het westerse vrijemarktdenken.

Argentinië staat bekend om zijn nationale faillissementen. Al acht keer ging het mis sinds het land in de negentiende eeuw onafhankelijk werd van de Spanjaarden. Het meest recente faillissement vond plaats in 2014, dat daarvoor in 2001.