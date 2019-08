Woede overheerst de angst in Kashmir

Hoewel de telefoon- en internetverbindingen in Kashmir zondagavond nog altijd uitgeschakeld waren, wisten journalisten van internationale media gedurende het weekend de eerste verslagen naar buiten te brengen. De indruk die zij kregen: de intense woede die inwoners voelen over het einde van hun autonome deelstaat wordt nog versterkt door het optreden van leger en politie.

Afgelopen maandag besloot de hindoenationalistische regering van premier Modi per decreet om de autonomie van Kashmir, die dateerde van de onafhankelijkheid in 1947, op te heffen. Een gevolg is dat voortaan ook Indiërs van buiten het overwegend islamitische Kashmir er grond mogen kopen. Inwoners denken dat Modi de deelstaat zo hindoeïstischer wil maken.

Al vóór de aankondiging waren duizenden extra militairen naar Kashmir gestuurd, werden de telecomverbindingen verbroken en een samenscholingsverbod ingesteld. Politici werden preventief opgepakt.

Foto’s AFP, Dar Yasin/AP, Rakesh Bakshi/AFP, Danish Siddiqui/Reuters

In hoofdstad Srinagar vertellen inwoners tegen de BBC dat de situatie aanvoelt als een belegering. Scholen en winkels zijn gesloten, barricades zijn overal. „Dit is mijn enige zoon”, vertelt een man met een peuter op zijn arm. „Hij is nog te klein, maar ik zal hem voorbereiden om ook de wapens op te nemen.”

Vrijdag en zaterdag werden de restricties iets verlicht, zodat de mensen naar de moskee konden en inkopen doen voor het Offerfeest. Het leidde meteen tot grote protesten. Vrijdag waren zeker 10.000 mensen op de been in Srinagar, toen zij werden beschoten door leger en politie. Over doden zijn geen berichten, wel viel er een onbekend aantal gewonden. Ook zaterdag en zondag waren er protesten.

Volgens The New York Times is zelfs in sommige kleine dorpen voor elk huis een soldaat is opgesteld. „Steeds wanneer ze de kans krijgen komen er menigtes van tien, twintig man, soms met veel vrouwen, naar buiten om stenen naar ons te gooien”, zegt een soldaat tegen de krant. „Ze zijn zo kwaad. Ze weten van geen ophouden en ze zijn niet bang.”

Uit sommige dorpen zijn tientallen jongens verdwenen. De oudere inwoners vrezen dat zij zich hebben aangesloten bij de militante groepen die tegen het Indiase bestuur vechten. Maar ook voor gewone Kashmiri’s geldt: hun woede is nu minstens zo groot als hun angst.