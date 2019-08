Tientallen doden door overstromingen Zuid-India

In het zuiden van India is het dodental als gevolg van zware overstromingen en aardverschuivingen opgelopen tot 147. Dat melden de autoriteiten zondag aan persbureau Reuters. De overstromingen door de aanhoudende moessonregen vonden plaats in de staten Karnataka, Kerala en Maharashtra. Hier zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen. Ook rijden in verschillende gebieden de treinen niet meer.

Met name de staat Kerala, een populaire toeristische bestemming, is zwaar getroffen. Hier kwamen 57 mensen om het leven. Ook zijn zeker 165.000 mensen hun huis ontvlucht en opgevangen in kampen. Zeker dertig doden vielen in de staat Maharashtra waar volgens de autoriteiten de situatie langzaam verbetert. Ook werd in de staat Karnataka het dorpje Hampi, door Unesco tot werelderfgoed verklaard, getroffen door overstromingen.

Regen

India had ook al te kampen met hevige overstromingen. In de oostelijke provincies Assam en Bihar kwamen in juli vijftig mensen om het leven door het overstromen van drie grote rivieren. Ook in Nepal, Bangladesh en delen van Pakistan vielen al tientallen doden door de zware moessonregen.

De zuidelijke Indiase staat Kerala werd vorig jaar getroffen door de zwaarste overstromingen in honderd jaar. Hierbij kwamen meer dan tweehonderd mensen om het leven. Ook sloegen meer dan vijf miljoen mensen op de vlucht.