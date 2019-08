‘Sterke toename aantal verkeersincidenten met lachgas’

Het aantal verkeersincidenten waarbij lachgas in het spel was, is het afgelopen jaar sterk gestegen. Dat meldt de NOS zondag op basis van politiecijfers. De politie kon dit nog niet tegenover NRC bevestigen. Vorig jaar registreerde de politie in totaal 380 verkeersincidenten met lachgas, in de eerste zeven maanden van dit jaar is dit aantal opgelopen naar 960.

Deze cijfers zijn volgens de politie indicatief. Op verzoek van de NOS heeft de politie in proces-verbalen gezocht op de term ‘lachgas’ in combinatie met de woorden ballon, gasfles of cilinder. Hieruit bleek dat het aantal registraties van verkeersincidenten is toegenomen van zestig in 2016, naar 960 in de eerste zeven maanden van dit jaar. Een woordvoerder van de politie spreekt tegen de omroep over „een duidelijk stijgende lijn”. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers zijn gevallen bij verkeersincidenten met lachgas.

Het gebruik van lachgas in het verkeer verboden. Toch denkt bijna de helft van de jongeren die als bestuurder van een auto wel eens lachgas hebben gebruikt, dat het geen invloed heeft op hun rijstijl. Dat blijkt volgens de NOS uit een enquête die ze hebben laten uitvoeren onder 193 jongeren.

Toename

In 2017 bleek al uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het gebruik van lachgas onder jongeren gemeengoed is geworden. Sinds de zomer van 2017 valt het niet meer onder de Geneesmiddelenwet maar onder de Warenwet en is lachgas makkelijk te verkrijgen.

Sommige gemeenten worstelen met het toenemend gebruik van lachgas. Zo veroorzaakt het overlast en rommel. De gemeente Utrecht wil vanaf 1 oktober het gebruik van lachgas in delen van de stad verbieden.