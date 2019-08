Schutter Oslo had rechts-extremistische denkbeelden

De man die zaterdag schoten loste in een moskee bij de Noorse stad Oslo had rechts-extremistische denkbeelden. Dat heeft de Noorse politie zondag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. De politie behandelt de schietpartij als poging tot een terroristische aanval.

De schutter staat volgens de politie vijandig tegenover migranten. Ook had hij online sympathie getoond voor de Noorse oud-premier Vidkun Quisling die tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de Duitsers. Volgens het Noorse dagblad Aftenposten plaatste de man vlak voor de aanval een bericht op een extreemrechts forum met onder meer een verwijzing naar de schietpartij in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Hierbij kwamen in maart in twee moskeeën 51 mensen om het leven. De man die begin deze maand in El Paso 22 mensen doodschoot, publiceerde vlak voor zijn daad online een haatmanifest met steun aan de schutter in Christchurch.

De schutter, volgens de politie een „jonge witte man” van rond de twintig jaar, had verschillende wapens bij zich toen hij zaterdag de moskee binnenliep. Op dat moment waren drie mensen aanwezig die voorbereidingen troffen voor het Offerfeest zondag. De moskeegangers overmeesterden de schutter en hielden hem vast tot de politie was gearriveerd. Een persoon raakte gewond.

Zaterdagavond trof de politie in het huis van de schutter een vrouwelijk familielid van de man dood aan. De politie vermoedt dat zij door de schutter werd gedood. De Noorse premier Erna Solberg zei dat de politie zondag in het hele land extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen omdat moslims zondag het Offerfeest vieren. „We proberen dit te bestrijden, maar dat is een uitdaging”, zei ze. „Ik denk dat het in zekere zin een wereldwijd probleem is.”