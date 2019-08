Noord-Korea test opnieuw korteafstandsraket

Noord-Korea heeft zaterdag opnieuw een test uitgevoerd met een korteafstandsraket. Dat meldt persbureau AP, na berichtgeving van het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un was bij de test met het nieuwe wapen aanwezig. Vorige week voerde Pyongyang in een week tijd drie rakettesten uit.

Volgens Zuid-Korea kwam de raket na een vlucht van 400 kilometer terecht in de Japanse Zee tussen Zuid-Korea en Japan. Seoul ziet de test als een nieuwe provocatie, waarmee het noordelijke buurland schade aanbrengt in het proces om stabiliteit te creëren op het Koreaanse schiereiland.

Toekomstige dialoog

Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt volgens AP in een verklaring dat het wil dat Zuid-Korea stopt met de militaire oefeningen die het in samenwerking met de Verenigde Staten uitvoert. Noord-Korea acht de kans klein dat een overleg met Seoul voor vrede zal zorgen en zegt in dezelfde verklaring dat „de toekomstige dialoog ook niet zal worden gevoerd met Seoul, maar met Washington”.

De Amerikaanse president Donald Trump zei zaterdag in een verklaring dat Kim Jong-un „kleine excuses” heeft aangeboden voor de test met de korteafstandsraket, die hij volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau met „grote voldoening” had gevolgd. Trump zei eerder al dat Kim de wens had uitgesproken opnieuw met hem om de tafel te gaan, maar wel nadat de gezamenlijke militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea zijn afgelopen.

Trump en Kim zagen elkaar eind juni voor de derde keer en zeiden toen dat er nieuwe gesprekken zouden plaatsvinden. Dat is tot op heden nog niet gebeurd.