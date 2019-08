Global Champions Tour in Valkenswaard: exclusieve auto’s, horloges en kleding

Vanaf afslag 33 bij Waalre is het nog ruim twintig minuten rijden naar de Tops International Arena in Valkenswaard. Op het eerste oog wellicht een minder prestigieuze locatie dan het strand van Miami, de Eiffeltoren in Parijs of het Vrijheidsbeeld in New York – zomaar een greep uit de achttien andere plekken waar de Longines Global Champions Tour in 2019 zal neerstrijken.

Maar het complex van de Nederlandse oud-springruiter Jan Tops, die in 1992 olympisch goud won op het teamonderdeel en een vooraanstaande positie bekleedt in de internationale springpaardenhandel, is van wereldklasse en geldt dit weekend als het hart van de hippische wereld.

Tegenover de ingang dient een paardenweide als parkeerplaats. Tussen de exclusieve uitvoeringen van Porsches en Audi’s staat ook hier en daar een Smart. Maar de luxere automerken domineren dit weekend op het weiland. Volgens de parkeerwachter zou onder de ruiters een Range Rover met vierwielaandrijving het geliefdst zijn, „misschien vanwege de landelijke uitstraling”.

Hond onder de arm

Loop van het parkeerterrein langs de perfect gesnoeide struiken en de natuurstenen zuilen en je belandt in de wereld van ruiters en springpaarden. De geur van paardenpoep is er nauwelijks te bespeuren. Mocht het hoefdier tijdens een show zijn behoefte moeten doen, dan wordt dat binnen enkele minuten door de organisatie behendig opgeruimd. Wellicht vanwege de geur of om de kwaliteit van de bak te waarborgen, maar het ziet er ook zeker netter uit.

Met een Gucci-tas, Rolex-horloge, Moncler-jas en een hond voor onder de arm hoor je er op de Global Champions Tour in Valkenswaard helemaal bij. Maar het internationale evenement wil graag af van het imago slechts voor de rijken der aarde te zijn. Met een entreeprijs vanaf 5 euro is de drempel dan ook laag en komen omwonenden en paardenliefhebbers graag een kijkje nemen. Wil je plaatsnemen aan een viptafel, dan doe je dat vanaf zo’n 100 euro per dag. Het leidt tot een bijzondere sfeer, die maar lastig te vangen is.

Op het binnenplein lopen ruiters en gasten door elkaar heen. Sterker nog: men maakt gebruik van dezelfde toiletten. Zo loop je Georgina Bloomberg, dochter van oud-burgemeester Michael Bloomberg van New York, tegen het lijf. Of Nayel Nassar, de vriend van Jennifer Gates, dochter van Microsoft-oprichter Bill Gates. In Valkenswaard zijn ze geen vriend of dochter van. Hier zijn ze slechts ruiter.

Zonder familienaam die voorkomt in de lijst met allerrijksten die het Amerikaanse zakenblad Forbes ieder jaar opstelt, kun je natuurlijk ook tot de top van het springen doordringen. Neem bijvoorbeeld Harrie Smolders, die in Valkenswaard vierde werd en zijn landgenoot Maikel van der Vleuten zag winnen. Smolders groeide op in het Brabantse Lage Mierde en heeft zijn passie voor de paardensport te danken aan zijn vader. In 2018 voerde hij voor een half jaar de wereldranglijst aan.

Sinds de oprichting in 2006 doet de Longines Global Champions Tour elk jaar Valkenswaard aan. Reden is dat de eerdergenoemde Nederlandse oud-springruiter Jan Tops tevens initiatiefnemer is van de springconcoursreeks. Hij riep de internationale wedstrijd in het leven om de paardensport naar een hoger niveau te tillen. Het recept: de mooiste locaties, de beste faciliteiten en het hoogste prijzengeld.

Hoewel je op dit soort evenementen niet over geld hoort te praten – dat is niet chic – laten enkele eigenaren van de permanente winkels op het terrein weten dat het inschrijfgeld rond de 1.200 euro ligt. Tel daar de kosten om de paarden te verzorgen en te transporteren bij op en de rekensom is snel gemaakt: winnen is in Valkenswaard belangrijker dan meedoen.

35 miljoen prijzengeld

Het prijzengeld bedraagt dit weekend ruim 700.000 euro. In totaal wordt er in de negentien wedstrijden van de Global Champions Tour 2019 een slordige 35 miljoen euro verdeeld. Misschien wel genoeg om een nieuw toppaard aan te schaffen.

Maikel van der Vleuten in Valkenswaard. Stefano Grasso/LGCT

In de stallen op het terrein van Tops wordt onderdak geboden aan 105 van dat soort paarden, de prijzen variëren tussen de 3 en 15 miljoen euro per paard. Tops kocht in 2013 springpaard Palloubet d’Halong voor een recordbedrag van 15 miljoen dollar (13,3 miljoen euro). Of een dergelijke aankoop zichzelf ook terugverdient is altijd een gok. Het gaat om de band tussen mens en dier, niet iedere ruiter zal evengoed met ieder paard overweg kunnen. En bovendien geldt ook in de paardensport dat in het verleden behaalde prestaties geen garantie bieden voor de toekomst.

Parelkettingen

Rond twee uur worden op het centrale plein de glazen fris langzaam vervangen door wijn, al dan niet mousserend. Het terrein op vier kilometer van de Belgische grens lijkt door steeds meer heren van statuur en dames met parelkettingen te worden gevonden. Op de parkeerplaats maken de gele Nederlandse kentekens plaats voor de witte platen van buurlanden.

Maar de échte elite zit op het paard of verschuilt zich in de afgesloten vipruimtes. Georgina Bloomberg heeft het te druk, Nayal Nassar laat niets van zich horen.

De paardensport kan dan wel af willen van het chique imago, die beeldvorming is voorlopig nog niet uit de paardensport. Daar brengt een lage entreeprijs van de Longines Global Champions Tour vooralsnog geen verandering in. En dan heeft Valkenswaard zomaar een weekend de allure van New York of Parijs.