Filmstudio Universal schrapt film na schietpartijen VS

Filmstudio Universal heeft besloten de film The Hunt niet uit te brengen, na de serie schietpartijen in de Verenigde Staten van de afgelopen weken. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter zondag.

In een verklaring zegt de filmstudio „te begrijpen dat dit niet het juiste moment is om deze film uit te brengen”. Volgens de filmmakers was het „een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste”. De marketingcampagne voor The Hunt was al eerder deze week onderbroken. Bij schietpartijen in El Paso, Dayton en Gilroy kwamen in de afgelopen weken tientallen mensen om het leven.

Deplorables

The Hunt is een gewelddadige, en volgens productiehuis Blumhouse Productions, satirische film waarin door de rijke elite op deplorables - zoals ook fans van de Amerikaanse president Donald Trump zichzelf noemen - wordt gejaagd. De film zou op 27 september in de bioscoop verschijnen.

Bekijk hieronder de trailer van The Hunt:



Ook president Trump bemoeide zich met de film. De filmtitel zelf noemde hij niet in zijn tweets, maar Trump zei wel dat „de film die uitkomt is gemaakt om chaos in het land te veroorzaken”. Trump noemde in zijn tweet Hollywood „racistisch van het hoogste niveau. Zij zijn de echte racisten en zijn erg slecht voor ons land”.