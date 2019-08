Feyenoord speelt gelijk tegen sc Heerenveen

Feyenoord heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de eredivisie niet gewonnen. De Rotterdammers kwamen onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam bij Heerenveen niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Feyenoord kwam wel op voorsprong. Steven Berghuis benutte vlak voor rust een strafschop. Eerder had Jens Odgaard voor Heerenveen van elf meter gemist. In de slotfase maakte de Zweed Ibrahim Dresevic gelijk.

AZ

AZ heeft dankzij twee doelpunten van Oussama Idrissi de uitwedstrijd tegen RKC met 2-0 gewonnen. De Alkmaarders kwamen geen moment in de problemen, ook omdat RKC bijna de hele tweede helft met een man minder speelde na een rode kaart voor verdediger Juriën Gaari.

In de 35e minuut schoot Idrissi de bal beheerst in de verre hoek en in de extra tijd van de eerste helft schoot hij van dichtbij hard raak. Beide keren was Myron Boadu de aangever. Idrissi bracht zijn doelpuntentotaal op drie. Vorig weekend was hij tegen Fortuna Sittard (4-0) ook al trefzeker. Bij RKC werd keeper Etienne Vaessen vlak voor de 0-2 per brancard afgevoerd omdat hij duizelig was na een botsing. Hij werd vervangen door Kees Heemskerk.

Eerder op de dag speelde Fortuna Sittard gelijk tegen Heracles Almelo. Het werd 1-1. De gelijkmaker van Fortuna viel pas in de zesde minuut van de blessuretijd, vanuit een penalty. Later op de dag speelt FC Utrecht nog tegen PEC Zwolle. Ook speelt PSV nog tegen ADO Den Haag. (ANP)