Feyenoord zoekt naar geld om het gat met PSV en Ajax te dichten

Middenin de nacht op een eiland in de Stille Zuidzee heeft Toon van Bodegom vanachter zijn laptop moeten concluderen dat Feyenoord nog niet zover is als hij als bestuurder en supporter het liefst had gezien. De beelden van het duel bij sc Heerenveen (1-1) waren zo nu en dan schokkerig, maar dat kwam niet alleen door het wifi-signaal op zijn vakantieadres op Hawaï.

De man die sinds vorig jaar voorzitter van Feyenoords Raad van Commissarissen (rvc) is, kon het ook nu niet laten om in te schakelen, ook al was het bij hem half drie ’s nachts toen Feyenoord aantrad in Friesland. Eerder tijdens zijn vakantie zag de gefortuneerde zakenman de thuiswedstrijden tegen Sparta (2-2) en Dinamo Tbilisi (4-0). „Ik wil het toch zien.”

Groots zijn de optredens van Feyenoord nog niet, maar naar zijn mening hoef je Van Bodegom niet te vragen. „Als iemand een grote fout maakt, zie ik dat wel, maar ik vind er verder weinig van.”

Meningen laat hij over aan trainer Jaap Stam, diens stagiair annex clubheld Dirk Kuijt of tijdelijk technisch directeur Sjaak Troost. Zeker met Troost heeft Van Bodegom ook vanaf Hawaï dagelijks contact. ’s Avonds als zijn collega in Rotterdam net is opgestaan, of ’s ochtends, als Troost er weer een dag heeft opzitten bij Nederlands onstuimigste volksclub.

Gespreksstof genoeg. Is het niet over de aankoop van Liverpool-talent George Johnston, dan wel over het verlengde contract van Steven Berghuis, de mogelijke verkoop van Renato Tapia of de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur sinds het vertrek van Jan de Jong.

Vreemd geld

Ook over een ander thema wisselt Van Bodegom met collega’s van gedachte. Een onderwerp dat gevoelig ligt bij de aanhang, maar intussen een steeds reëler scenario vormt nu ze bij Feyenoord merken dat Ajax en PSV sneller vooruitgaan dan zij: vreemd geld. Ofwel, een deal met buitenlandse investeerders. „Met investeerders zelf heb ik momenteel geen contact”, zegt de opvolger van Gerard Hoetmer.

Nog geen maand geleden gaf Van Bodegom aanzet tot speculatie toen hij in een interview met De Telegraaf zei dat Feyenoord op zoek moest naar andere financiële bronnen. De bestaande werden al ten volle benut. Sponsorinkomsten zijn immers niet spontaan te verdubbelen, de nieuwe Kuip is nog slechts een schets en De Vrienden van Feyenoord hebben inmiddels al voldoende bijgestort sinds de start van hun reddingsoperatie in 2010.

Twee dagen later meldde het AD dat er een deal met Amerikaanse financiers in de maak was. In ruil voor zeggenschap over aankopen en de trainerspositie zouden de investeerders een minderheidsaandeel willen kopen, plus aandelen in het nieuw te bouwen stadion aan de Maas.

Supporters reageerden vertwijfeld. Dit ging weliswaar niet om Russen of Arabieren, maar dat deze investeerders toevallig uit een andere windhoek kwamen, maakte de scepsis er niet per se minder om. Wie verzekerde hen ervan dat deze zakenlui hun met bloed, zweet en tranen doordrenkte bastion niet als object zouden beschouwen? Of erger nog, als speeltje.

Volgens een ingewijde in het dossier waren alle berichten voorbarig. De Amerikanen zouden zoveel zeggenschap eisen, bijvoorbeeld over de trainerspositie en de rvc, dat de autonomie van Feyenoords dagelijkse leiding in het gedrang zou komen. En dat is een brug te ver.

Vanaf Hawaï laat Van Bodegom doorschemeren dat hij en de andere toezichthouders slechts in de verkennende fase opereren. „Ik weet bijvoorbeeld niet op welke investeerders in het artikel van het AD werd gedoeld”, zegt hij aan de telefoon. „Er zijn meerdere geïnteresseerde partijen.”

Transfers

Nadat Van Bodegom drie weken geleden naar Hawaï vertrok, is de beoogde overname enigszins naar de achtergrond verdrongen door ontwikkelingen op het veld. Transfers hebben prioriteit. Te meer daar het iets van „alledag” is dat er financiers bij Feyenoord aankloppen. Dat was het al voordat hij rvc-voorzitter werd. Het verschil met de periode vóór zijn aantreden is dat hij en de andere toezichthouders er nu niet meer omheen draaien, alsof ze de achterban willen voorbereiden op de dag dat Feyenoord een taboe zal doorbreken.

„Onze stakeholders hebben recht op transparantie. Supporters, maar ook de media, de banken en andere partijen die bijvoorbeeld bij de stadionplannen betrokken zijn. Het moet een gedegen, transparant proces zijn, aan de hand van criteria die we binnen de club opstellen. Past een investeerder bij de club, past het bij Nederland? Zo niet, dan doen we het niet.”

Investeerders mogen het karakter van de club niet aantasten. Feyenoord heeft zijn eigen cultuur, zoals tegenstander sc Heerenveen, dat ook heeft, met zijn prominente pompeblêden, It Fryske Folksliet dat voor de wedstrijd van zondagmiddag wordt gezongen. Voor de Rotterdamse achterban gaat er niets boven die authenticiteit, het is wat hen onderling verbindt, zoals de oude Kuip en het juichlied I Will Survive, maar tegelijk verlangen ze ook prestaties die waarborgen dat Feyenoord áltijd topdrie speelt.

Sherel Floranus (links) van Heerenveen in duel met Sam Larsson van Feyenoord. Foto ANP/VI IMAGES

Opstartproblemen

Nu is dat laatste twijfelachtig. Het feit dat trainer Jaap Stam in Heerenveen kon leven met een gelijkspel, zegt genoeg. Hij zag „onnauwkeurigheden” en „foute passes” en concludeerde dat Feyenoord de tegenstander het gevoel gaf dat er wat te halen viel. „Eén punt is jammer, maar dat zullen ze bij Heerenveen ook vinden.”

Pas over enkele weken, denkt Stam, zal zijn selectie fit en compleet zijn. Pas dan, als het seizoen al een wedstrijd of zes aan de gang is, kan hij zich niet meer verschuilen achter de opstartproblemen die zich deze weken voordoen. „Over een kampioenschap wil ik het al helemaal niet hebben.”

De 1-1 geeft voldoende stof tot nadenken, maar commissaris Van Bodegom blijft liever nuchter. Twee punten uit twee duels is niet des Feyenoords, maar ratio is voor hem belangrijker dan spontaan emotiemanagement. Wie weet is hij er van binnen des te meer van overtuigd dat dit Feyenoord hulp van buitenaf nodig heeft. Vreemd geld als onontbeerlijke impuls.

Feyenoord ook niet langs Heerenveen Na het gelijkspel tegen Sparta slaagde Feyenoord er zondag evenmin in sc Heerenveen te verslaan. De ploeg van trainer Jaap Stam kwam vlak voor rust op voorsprong door Steven Berghuis, die een strafschop benutte. Berghuis eiste ook in de matige tweede helft een belangrijke rol voor zich op. Zo haalde de aanvaller in de 65ste minuut een schot van Chidera Ejuke van de doellijn, waarmee hij de gelijkmaker voorkwam. Even later maakte Berghuis bijna zijn tweede doelpunt, maar dat werd voorkomen door doelman Warner Hahn. Toch kwam sc Heerenveen nog langszij. Ibrahim Dresevic verraste doelman Kenneth Vermeer tien minuten voor tijd met een afstandschot.