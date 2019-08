Een vakantie cruise door de Perzische Golf? Voorlopig niet

Ik weet niet wat uw reisplannen zijn, maar een cruise door de Perzische Golf gaat het in elk geval niet worden. P&O Cruises heeft Dubai en Doha uit het programma geschrapt uit angst voor wat de Iraanse Revolutionaire garde zou kunnen doen met een groot, onder Britse vlag varend passagiersschip. Misschien zou ú dat wel spannend vinden – en de Iraniërs schijnen de opvarenden van de schepen die zij opbrengen, heel goed te behandelen. Maar P&O denkt aan alle rompslomp, en ziet volgend jaar wel weer verder.

Als de spanningen in het Golfgebied dan tenminste zijn opgelost. De aandacht is voor even verlegd naar andere crises, Kashmir, Hongkong, de zelfmoord van Jeffrey Epstein. Maar het Trump-Iran conflict dat aan de basis ligt van de huidige spanningen, is geen millimeter dichter bij een oplossing en de Britten houden in Gibraltar nog steeds die Iraanse tanker vast waarmee ze wat Iran betreft een Britse dimensie aan het conflict hebben toegevoegd.

Tijd voor een tussenstand. De VS proberen een internationale marine-eenheid te smeden om de olie/gasscheepvaart door de Golf te beschermen, maar daarvoor is weinig belangstelling. Op twee landen na, het Verenigd Koninkrijk van Boris Johnson (met de toevoeging dat Londen het nucleaire akkoord met Iran blijft steunen) en Israël. Israël! Minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz zei vorige week dat Israël is betrokken bij de Amerikaanse missie in de Golf. Dat geloof ik dus niet, twitterde ik, met Israëlische oorlogsschepen in Arabische dan wel Iraanse wateren voor mijn geestesoog. Dat zou wat zijn! Maar het gaat om inlichtingen, en Israël werkt op dat gebied allang samen met Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten en vanzelfsprekend Amerika. Minister Katz zei ook dat hij dit nog recentelijk had besproken op bezoek in de Emiraten.

Iraanse woordvoerders schreeuwden natuurlijk moord en brand. ‘Als Israël de Straat van Hormuz binnenkomt, zal het worden overweldigd door de toorn van de regio’ – u kent het wel. Maar voor u denkt dat hier de basis wordt gelegd voor de Arabisch-Israëlische militaire alliantie tegen Iran die Washington al een tijd voor ogen heeft – nee, stiekem lopen de hazen een heel andere kant uit.

Neem de Emiraten. Die zijn gaan berekenen hoeveel schade zij oplopen als het huidige conflict in oorlog zou ontaarden. Dus hebben ze voor het eerst sinds 2013 een delegatie naar Teheran gestuurd. Die is daar gaan praten over grensbewaking en dat soort zaken, en heeft een akkoord over nota bene maritieme veiligheid ondertekend.

Er waren al andere tekenen van voorzichtige toenadering Toen in juni verscheidene tankers in de Golf van Oman geheimzinnige schade opliepen, zagen de Emiraten geen bewijs dat Iran de dader was (vast wel!). Vervolgens trokken ze een deel van hun troepen terug uit de oorlog in Jemen, waarmee ze Saoedi-Arabië opzadelden met een onwinbare oorlog. De Emiraatse minister van Buitenlandse Zaken, Anwar Gargash, twitterde dat zijn land en Saoedi-Arabië een politieke oplossing voor hun problemen met Iran wensen, en geen confrontatie.

Saoedi-Arabië? Ja, dat laat ook al doorschemeren wel geïnteresseerd te zijn in een gesprek met Iran, „ook al ondermijnt dat internationale vrede en veiligheid”. Je zou bijna gaan denken dat de oorlogszucht in Washington oude tegenstanders in de Golfregio in elkaars armen duwt.

Maar die cruise door de Golf zie ik voorlopig niet gebeuren.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.