Een ritselaar en seksverslaafde die zich overal uit kon praten

Jarenlang wist Jeffrey Epstein beschuldigingen van ernstige seksuele misdrijven grotendeels te ontlopen. Zelfs nadat hij in Florida in 2008 was veroordeeld voor een zedendelict, wist hij een reputatie te handhaven als een succesvolle financier en filantroop met connecties met de rijken der aarde.

Daaraan kwam het afgelopen weekend een definitief einde met zijn dood in een gevangeniscel in New York. De 66-jarige Epstein, die vorige maand opnieuw werd gearresteerd op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen meisjes maar de aanklachten ontkende, was in het Metropolitan Correctional Center in afwachting van zijn proces. Hij heeft zichzelf opgehangen.

Die ultieme ontsnapping aan een rechtszaak, waarbij hij verantwoording had moeten afleggen, heeft tot ontzetting geleid bij zijn mogelijke slachtoffers – vrouwen die zeggen dat ze begin deze eeuw door Epstein als minderjarige seksueel zijn misbruikt in zijn opulente woningen in New York, Florida, New Mexico en het Caraïbisch gebied, waar Epstein een privé-eiland bezat. Sinds zijn arrestatie op 6 juli leek het erop dat hij hen eindelijk onder ogen zou moeten komen in een rechtszaal.

Gerechtigheid ontlopen

In plaats daarvan toont zijn levensloop dat hij gerechtigheid meermaals kon ontlopen dankzij zijn rijkdom en connecties. De veroordeling in Florida, wegens gedwongen prostitutie met een minderjarige, was een zeer omstreden akkoord met aanklagers. Epstein ontkwam daarbij aan ernstigere aanklachten, ondanks overweldigend bewijs dat hij meisjes had misbruikt. Hij zat een straf uit van dertien maanden, waarbij hij de gevangenis elke dag kon verlaten om te werken.

Het akkoord werd gesloten door de toenmalige openbare aanklager in Miami, Alexander Acosta, later minister van Arbeid voor president Donald Trump. Naar aanleiding van de nieuwe arrestatie van Epstein is Acosta vorige maand opgestapt.

Epstein maakte zijn hele loopbaan naam als een ritselaar met charisma en een vermogen om zich overal uit te praten. Hij werd geboren in Brooklyn en begon zijn carrière als leraar wiskunde aan de Dalton School in New York. Daar gaf hij bijles aan onder meer de zoon van de voorzitter van zakenbank Bear Stearns. Hij stapte over naar dat bedrijf, een opstap tot de oprichting van zijn eigen firma aan Wall Street in 1987.

Als privéfinancier beheerde Epstein het geld van Les Wexner, de topman van Victoria’s Secret. Daarmee maakte hij zijn fortuin, dat wordt geschat op ruim een half miljard.

Zijn woningen in New York en Florida, waar hij machtige vrienden ontving, dienden volgens aanklagers als bases voor Epsteins seksuele wandaden. Volgens getuigenissen van mogelijke slachtoffers hingen er foto’s van naakte meisjes aan de wanden en waren er seksspeeltjes. Jonge meisjes zouden door Epstein zijn gerekruteerd en moesten Epstein en zijn vrienden massages geven en seks met hun hebben.

Nieuwe documenten

Volgens rechtbankdocumenten die vrijdag openbaar zijn gemaakt, heeft een van de slachtoffers, Virginia Roberts Giuffre, getuigd dat ze als „seksslaaf” moest dienen. Ze werkte bij Mar-a-Lago, de club van Trump in Palm Beach, toen ze werd benaderd door Epstein. „Mijn leven draaide om het plezieren van mannen”, zei Giuffre. Epstein zou driemaal per dag seks hebben geëist.

Invloedrijke vrienden van Epstein hebben inmiddels afstand van hem genomen. Trump, die Epstein in een interview in 2002 met New York Magazine omschreef als een „geweldige vent” die „net zoveel van mooie vrouwen houdt als ik, vele van hen aan de jonge kant”, heeft zijn associatie met hem sindsdien afgezwakt. „Ik heb jaren geleden ruzie met hem gekregen.”

Bill Clinton heeft erkend dat hij in 2002 en 2003 vier trips heeft gemaakt met het privévliegtuig van Epstein, met diverse stops. Maar de oud-president „weet niets van de vreselijke misdrijven waarvoor Jeffrey Epstein enkele jaren geleden schuld heeft bekend in Florida, of die waarvan hij onlangs is beschuldigd in New York”.

En Buckingham Palace heeft namens prins Andrew ontkend dat hij seks zou hebben gehad met Giuffre. „Elke suggestie van ongepastheid met minderjarigen is categorisch onwaar.”

