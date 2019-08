Duitsland boos over dreigement VS troepen naar Polen te verplaatsen

In Duitsland is fel gereageerd op een nauwelijks verhuld dreigement van de Verenigde Staten om Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te trekken en over te plaatsen naar Polen. „Dit doet denken aan afpersing via protectiegeld”, aldus de conservatieve Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ruim twee weken voor een bezoek van president Trump aan Europa, onder meer voor de G7-top in het Franse Biarritz, komt de toch al bekoelde relatie tussen Washington en Berlijn hiermee verder onder druk te staan. Aanleiding was een opmerking van de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell.

Grenell noemde het afgelopen week „beledigend” ervan uit te gaan dat „de Amerikaanse belastingbetalers zullen blijven betalen voor meer dan 50.000 gestationeerde Amerikanen in Duitsland, terwijl de Duitsers hun handelsoverschot besteden aan binnenlandse projecten”. Zijn collega in Warschau reageerde meteen instemmend.

Ze stelde vast dat Polen, anders dan Duitsland, wél twee procent van zijn bbp (bruto binnenlands product) besteedt aan defensie, het streefcijfer dat binnen de NAVO is afgesproken. „Wij zouden het verwelkomen als de Amerikaanse troepen uit Duitsland naar Polen zouden komen.”

In Duitsland werd dat algemeen als dreigement opgevat. De Amerikanen leveren in de Duitse plaatsen waar ze zijn ondergebracht niet alleen een bijdrage aan de lokale economie, ze belichamen ook de voor Duitsland nog altijd belangrijke trans-Atlantische band.

„Duitsland laat zich niet afpersen”, reageerde regeringspartij SPD fel. Maar bij de coalitiegenoot CDU is enig begrip voor de Amerikaanse ergernis over de achterblijvende Duitse defensie-uitgaven.

De Verenigde Staten hebben zo’n 35.000 militairen, en 17.000 man burgerpersoneel gestationeerd op verschillende bases in Duitsland. Dat is een fractie van de honderdduizenden Amerikaanse militairen ten tijde van de Koude Oorlog. De Amerikaanse troepen dienen niet meer hoofdzakelijk ter bescherming van Duitsland. Voor de VS is Duitsland, met onder meer de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein, een cruciaal draaipunt voor operaties in Afrika, het Midden-Oosten en Afghanistan.

Daardoor verwacht Duitsland dat het niet zo'n vaart zal lopen, ook al is men geraakt door de harde taal van bondgenoot Amerika. Voor de VS zou een grootscheepse verhuizing naar Polen bijzonder kostbaar worden.

De Poolse regering zou de Amerikanen twee miljard dollar in het vooruitzicht hebben gesteld voor de bouw van een nieuwe basis. Maar dat zou lang niet genoeg zijn om een verhuizing van grote aantallen troepen en installaties te bekostigen. Bovendien heeft de NAVO met Rusland afgesproken dat er geen NAVO-troepen permanent gelegerd zullen worden ten oosten van de Oder, de Duits-Poolse grensrivier.