De betovering van behaaglijke liedjes blijft uit bij Patrick Watson

De Canadese zanger/muzikant Patrick Watson heeft zijn leven opgeschud. Hij scheidde van de moeder van zijn kinderen, vond een nieuwe liefde, rouwde om dierbaren en maakte een nieuw album. Dit Wave, de weerslag van deze gebeurtenissen, verschijnt in oktober. Afgelopen vrijdag gaf Watson een optreden in Paradiso Noord, Amsterdam, waar hij en zijn vier bandleden nieuw en oud werk speelden. Maar de glans van de veelbelovende nieuwe liedjes, en de allure van oudere nummers, kwamen dit keer niet goed over.

Watson is in Nederland populair om zijn concerten. Sinds hij in 2007 op Lowlands het publiek veroverde met een deels a capella optreden, staat hij bekend als de zanger die zachtheid tot kracht maakt. Ook zijn albums klinken vriendelijk en vloeiend. Zijn hoge stem kronkelt door arrangementen waarin strijkers, piano en een enkel loopje op elektrische gitaar, elkaar warm omhelzen. Het levert een behaaglijk soort liedjes op. Live voegt Watson daar, behalve de doorwrochte uitvoering, nog enige zelfspot en bravoure aan toe.

Vrijdag, voor de uitverkochte zaal, speelde Watson met een nieuwe drummer en achtergrondzangeres. Op het toch al kleine podium kropen de muzikanten nog dichter bij elkaar, om bijvoorbeeld met één microfoon het nieuwe ‘Melody Noir’, uit te voeren. Andere songs werden door Watson in zijn eentje op piano gespeeld, of hij vervormde de zang met een megafoon.

Zo zocht hij verschillende vormen voor de liedjes. Maar het gaf niet de betovering van eerdere optredens. Watsons bravoure was soms te groot, bijvoorbeeld tijdens de lange parodie op Paul Simon. De verstilling van nieuwe nummers als ‘Broken’ en ‘Here Comes The River’ kwam niet tot zijn recht. Spontane saamhorigheid ontstond slechts een moment: toen hij een oud nummer nieuwe lading gaf. ‘Slip Into Your Skin’ droeg hij op aan de ‘amazing woman’ die hij onlangs ontmoette. De koorzang werd door de zaal verzorgd, met empathie.

Pop Patrick Watson. Gehoord: 09/08 Paradiso Noord, Amsterdam. ●●●●●