Confrontatie tussen Palestijnen en Israëlische politie op Tempelberg

Op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem is het zondag tot een gewelddadige confrontatie gekomen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Volgens het Palestijnse Rode Kruis zijn er 61 Palestijnen gewond geraakt. Zeker veertien Palestijnen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook zouden vier politieagenten gewond zijn geraakt. Dat meldden internationale persbureaus.

Tienduizenden moslims waren naar de Al-Aqsamoskee gekomen om te bidden en het Offerfeest te vieren. De islamitische feestdag viel echter samen met de joodse rouw- en vastendag Tisja Beav, wat zorgde voor spanning. Zo waren er ook honderden joden op de Tempelberg afgekomen.

De Israëlische autoriteiten wilden in eerste instantie geen joden toelaten op de religieuze plek in verband met het Offerfeest en het risico op ongeregeldheden. Normaal gesproken - en zeker tijdens islamitische feestdagen - hebben niet-moslims beperkte toegang tot een groot gedeelte van de Tempelberg, met uitzondering van de Klaagmuur.

De confrontatie met de politie begon ‘s ochtends vroeg na het ochtendgebed bij de moskee. Het is onduidelijk hoe precies. Volgens Palestijnen zou de politie het terrein agressief zijn binnengedrongen. Volgens de Israëlische autoriteiten begon de menigte nationalistische spreekkoren te zingen en werd de politie bekogeld met voorwerpen. De politie zette daarop traangas in, rookbommen en rubberkogels, waarna een deel van de menigte vluchtte.

Later keerde de rust weer wat terug op de Tempelberg, waarna de politie alsnog besloot om joden toe te laten tot het complex. Zo werden meer dan honderd joden onder zware politiebegeleiding het complex binnengelaten. Die zouden even later het terrein weer verlaten hebben.

Beperkte toegang

De Tempelberg is zowel voor moslims, joden als christenen een heilige plek. Voor joden symboliseert de Klaagmuur de twee tempels die drieduizend jaar geleden op de berg stonden. Voor moslims is vooral de Al-Aqsamoskee en de Rotskoepel van groot belang. Toen Israël in 1967 het oostelijke gedeelte van Jeruzalem veroverde op Jordanië, werd afgesproken dat Jordanië de Tempelberg zou blijven beheren.

Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de situatie „botte Israëlische schendingen op de Tempelberg terwijl Palestijnen de eerste dag van Eid al-Adha (Offerfeest) vieren”. Jordanië verwerpt de acties van Israël ten zeerste, aldus een woordvoerder van het ministerie tegen de Israëlische krant Haaretz. „De provocaties van moslims op de eerste dag van het Offerfeest wakkeren alleen maar woede en frustratie aan.”

Het Offerfeest is het einde van de tocht naar Mekka en wordt gehouden ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham), die bereid was zijn zoon te offeren voor God. Tijdens de joodse rouwdag Tisja Beav wordt gevast en wordt onder meer de vernietiging van de twee tempels op de Tempelberg herdacht.