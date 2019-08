Big 2 en Willem waren weer samen, als koningen van Appelsap

Appelsap Fresh Music Festival, kortweg Appelsap, verhuisde in 2015 van het Oosterpark naar het Flevopark. Op de oude locatie staat een muziekkoepel, die indertijd dienst deed als hoofdpodium.

Dit jaar is het hoofdpodium aangekleed als die koepel. De replica heeft zelfs een fontein in het midden, waardoor er continu stralen water boven het podium uitkomen. Het ademt de nostalgie van een festival dat zo verweven is met dit stadsdeel, Amsterdam-Oost.

Dit jaar ligt de focus meer dan ooit op Amsterdam. Appelsap kende meer dan eens problemen met Amerikaanse (hoofd-)acts. Regelmatig kreeg de organisatie te maken met last minute afzeggingen en wanprestaties, eigenlijk was er altijd één factor die uitkomst bood: de hoge kwaliteit van de eigen kweek. Nederlandse rappers torenden vaak met gemak uit boven hun energieloze, Amerikaanse collega’s.

Lil Kleine gaf op Appelsap een van zijn leukste shows. Foto Delicia Celik

De mediacampagne, met Lil Kleine’s monoloog over de hoofdstad, was indrukwekkend. Hij geeft vanavond een van zijn leukste shows, minder geregisseerd dan in april in de Ziggo Dome. Met veel vrienden op het podium wisselt hij zijn eigen hits af met werk van Hef, Idaly en Yxng Bane.

Ook de verrassingsoptredens zijn van Amsterdamse bodem. Adje speelt zijn hit ‘Hele Meneer’ op het hoofdpodium. En op de Patta-stage verschijnt SMIB, de rapgroep uit de Bijlmer met hun aanstekelijke enthousiasme.

Drie keer dansen

Ten opzichte van voorgaande jaren staat er een podium minder in het park. Er zijn dit keer drie stages waar je kunt dansen. Het hoofdpodium, waar een dwarsdoorsnede uit de Nederlandse hiphopscene speelt, is het epicentrum. Snelle geeft er vroeg in de middag een show. De rapper schaamt zich haast om er op een hiphopfestival als Appelsap door zijn dj een hardstyle-remix in te laten gooien.

Het blijkt later een trend te zijn. Ook Poke gooit er een beuker van een plaat in, nadat hij het publiek een halfuur lang heeft laten billentrillen op zijn clubkrakers. „We gaan die appel schillen, jongens. Maak je niet druk!”

Wat deze jonge rappers doen, kent zijn oorsprong in de live-reputatie van The Opposites. Big2 en Willem gingen na een periode van ruim tien jaar op het hoogtepunt hun eigen weg. Hun album ‘Slapeloze Nachten’ bracht meer hits voort dan ooit. Onder meer Lowlands en Pinkpop lagen aan hun voeten.

Appelsap huisvest hun eenmalige terugkeer als duo. „Hebben jullie ons gemist?”, vraagt Big2. Het oorverdovende gejuich zegt genoeg. Wie stil kan staan op de schuddende houten vlonder tijdens hardcore-expansies van hitsingles als ‘Licht Uit’ en ‘Broodje Bakpao’ is een knappe.

Daar staat Big2, met zijn armen gespreid de energie van het kolkende, zwetende publiek absorberend. En daar gaat Willem, net als in 2013, met een salto het publiek in. Wat zijn ze enthousiast, goed bij stem en wat hebben ze een plezier met elkaar. Even voelt het alsof deze mannen weer begin twintig zijn en nooit uit elkaar zijn geweest. Dit optreden was niet minder dan legendarisch.

Appelsap miste de Amerikaanse namen helemaal niet. Waarom zou je ook, als de eigen scene het publiek in een grotere extase kan brengen?

Muziekfestival Appelsap Fresh Music Festival. Gezien: 10/08, Flevopark Amsterdam ●●●●●