Zeventig doden bij gevechten Noord-Syrië

In het noordwesten van Syrië zijn zaterdag zeker zeventig mensen om het leven gekomen bij gevechten tussen regeringsgezinde strijders en jihadisten. De confrontaties vonden plaats aan de grens tussen de provincies Hama en Idlib, waar de jihadistische organisatie Hayat Tahrir al-Sham (HTS) grote delen in handen heeft.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten streden de regeringsgezinde strijders en de jihadisten van HTS om de stad Kafr Zita, in het noorden van Hama, en het nabijgelegen dorp Latamneh. De aan president Assad loyale strijdkrachten veroveren de laatste maanden langzaam gebied op de strijders van HTS. Gevechtsvliegtuigen van het Syrische regeringsleger voerden zaterdag ook luchtaanvallen uit op gebieden in handen van HTS in Hama en Idlib, meldt het Observatorium.

Terroristische groepering

HTS, dat door de Verenigde Naties als een terroristische groepering wordt gezien, is de opvolger van Al-Qaeda in Syrië. Naast Idlib en Hama zijn de jihadisten actief in delen van Aleppo en Latakia.

Bij gevechten in Idlib, de laatste provincie in handen van de gewapende oppositie, zijn de voorbije drie maanden zeker 450 burgers gedood. Ruim 400.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor de bombardementen die uitgevoerd worden door de Syrische en Russische luchtmacht.