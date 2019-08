Zeker achttien doden in China door tyfoon Lekima

In de buurt van de Chinese havenstad Wenzhou zijn zaterdag zeker achttien mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen veroorzaakt door tyfoon Lekima. Dat meldt persbureau AFP. Mogelijk loopt het dodental nog op, er worden nog veertien mensen vermist. De regio rondom Wenzhou is het zwaarst getroffen door het noodweer.

Uit voorzorg zijn de afgelopen dagen een miljoen Chinezen geëvacueerd. In het gebied waar de tyfoon overheen is geraasd, zijn zeker tweehonderd huizen verwoest. Ook zitten drie miljoen huishoudens zonder stroom. Op beelden op sociale media is te zien dat straten zijn ondergelopen met water en gevuld met puin.

Lekima kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag (lokale tijd) aan land in de provincie Zhejiang, waar Wenzhou ligt. Golven van meerdere meters hoog sloegen tegen de kustlijn terwijl hoosbuien over het land trokken. Ook zijn windstoten gemeten tot bijna 190 kilometer per uur. Door de grote hoeveelheid water ontstonden op verschillende plekken modderstromen en aardverschuivingen.

De tyfoon verplaatst zich momenteel richting het noorden. Uit het gebied rondom Shanghai zijn zo’n 300.000 mensen geëvacueerd. De tyfoon is sinds deze aan land kwam echter flink in kracht afgenomen en het alarmniveau is bijgesteld van rood naar oranje.

Het verwachte verloop van Lekima, lokale tijd.