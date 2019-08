Weer tienduizenden demonstranten de straat op in Moskou

In de Russische hoofdstad Moskou zijn zaterdag voor het vijfde weekend op rij tienduizenden mensen de straat op gegaan. Ze demonstreren tegen de uitsluiting van de oppositie bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Ook in andere steden in het land zijn protestacties.

Volgens persbureau Reuters zijn op verschillende plaatsen zeker zeventig mensen opgepakt, van wie het merendeel in Sint-Petersburg. De Russische politie beweert dat er twintigduizend mensen op de been zijn in Moskou, Reuters schrijft dat het er tegen de veertigduizend zijn. Het zou gaan om de grootste van de drie protestacties die de laatste weken zijn gevoerd.

Honderden arrestaties

Bij de demonstraties vorige week arresteerden de Russische autoriteiten in Moskou zeker achthonderd betogers. De protestactie van zaterdag is, in tegenstelling tot de vorige demonstraties, toegestaan door de Russische overheid. Wel kregen zij een tijdsvlak waarbinnen ze mochten demonstreren in Moskou, van 14.00 uur tot 16.30 uur.

De gemeenteraadsverkiezingen in Rusland worden gehouden op 8 september. De demonstranten zijn van mening dat de aanstaande stembusgang niet eerlijk is. Zo mogen tientallen oppositiepolitici niet aan de verkiezingen meedoen omdat zij volgens de autoriteiten in Moskou onvoldoende rechtmatige handtekeningen voor deelname hebben verzameld.